ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจอาเซียนชี้แรงงานกัมพูชากลับบ้าน กระทบเศรษฐกิจไทยมากถึง 3.2 หมื่นล้านบาทต่อเดือน
รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียน ประเมินสถานการณ์แรงงานกัมพูชา “กลับประเทศ” กระทบเศรษฐกิจไทย? ว่า จำนวนแรงงานกัมพูชาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ทำงานในประเทศไทย ในปี 2567 อยู่ที่ 1.25 ล้านคน ทำงานในภาคการผลิตสำคัญ 3 ภาคการผลิต คือ ก่อสร้าง 3 แสนคน ภาคเกษตร 3.25 แสนคน ที่เหลือทำงานในภาคบริการ 6.25 แสนคน แรงงานกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทยคิดเป็น 20.8% ของแรงงานในไทย และคิดเป็น 15.7 ของแรงงานในประเทศ CLMV ที่ทำงานในประเทศไทย แรงงานกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทยมีส่วนช่วยสร้าง GDP ไทยอยู่ 5.2% ของ GDP ไทย (คิดจาก GDP ไทยอยู่ที่ 18 ล้านล้านบาท) มูลค่า 935,909 ล้านบาท แยกออกเป็นก่อสร้าง 190,909 ล้านบาท ภาคเกษตร 45,000 ล้านบาท และภาคบริการอื่นๆ 700,000 ล้านบาท
รศ.ดร.อัทธ์ประเมินต่อไปว่า ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2568 ยังไม่มีตัวเลขทางการว่า แรงงานกัมพูชากลับประเทศกี่คน แต่มีการคาดการณ์ว่าแรงงานกัมพูชากลับประเทศกัมพูชาไปแล้วประมาณ 3-5 แสนคน พบว่าแรงงานกัมพูชากลับประเทศกัมพูชาจะส่งผลกระทบต่อ GDP ไทย 5.3% ถึง 8.8% โดยภาคบริการอื่น จะได้รับผลกระทบมากที่สุดรองลงมาคือ ก่อสร้างและเกษตรกรรม ตามลำดับ ผลกระทบต่อเดือนอยู่ระหว่าง 19,498 – 32,496 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าภาคการผลิตและเศรษฐกิจไทยพึ่งพิงแรงงานกัมพูชามากพอสมควร ในสัดส่วน 5.2% ของ GDP ประเทศ การที่แรงงานเหล่านี้กลับประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตามก็กระทบต่อเศรษฐกิจกัมพูชาเช่นกัน เพราะแรงงานจำนวน 3-5 แสนคนที่กลับประเทศกัมพูชา ไม่มีตำแหน่งว่างงานรองรับในกัมพูชา จะสร้างแรงกดดันทางการเมืองต่อผู้นำของกัมพูชาด้านเศรษฐกิจเพราะกระทบต่อรายได้แรงงานกัมพูชาที่หายไปเดือนละ 3,000-5,000 ล้านบาท หรือปีละ 36,000 – 60,000 ล้านบาท ซึ่งจะกระทบ GDP ของกัมพูชาลดลงเช่นกัน อยู่ที่ 3-4% ของ GDP กัมพูชา
ส่วนข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยกำลังประสบในตอนนี้นั้น รศ.ดร.อัทธ์มองว่า 1.เร่งหาแรงงานจากเมียนมา และลาวมาทดแทนด่วน 2.จัดทำแผนยุทธศาสตร์แรงงานต่างชาติมาทดแทนแรงงานกัมพูชาในระยะ 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า 3.สร้างแรงจูงใจให้แรงงานไทยที่จะเข้ามาทดแทนแรงงานกัมพูชาในระยะสั้น โดยเพิ่มค่าจ้าง และให้สิทธิพิเศษทางการเงิน เช่น ดอกเบี้ยกู้ยืมต่ำ หรือลดภาษีดอกเบี้ยแรงงานไทย 4.ศึกษาความเป็นไปได้ที่นำแรงงานจาก บังคลาเทศ หรือ ศรีลังกาเข้ามาทำงานทดแทน