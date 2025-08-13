“บขส.” สรุปยอดเดินทางช่วงวันแม่ 4 วัน กว่า 3.8 แสนคน แท็กซี่พอใจ ปรับจุดพื้นที่บริการ
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยข้อมูลการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ (รถ บขส. และรถร่วมฯ) ช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2568 รวม 4 วัน มีผู้โดยสารเดินทาง เที่ยวไป – เที่ยวกลับ รวมทั้งหมด 382,712 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) จำนวน 26,001 เที่ยววิ่ง
นายอรรถวิท กล่าวว่า โดยวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ผู้โดยสารมีการเดินทางมากที่สุด (เที่ยวไป – เที่ยวกลับ) อยู่ที่ 107,294 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) กว่า 7,106 เที่ยววิ่ง เนื่องจากเป็นวันเสาร์และเป็นวันแรกของวันหยุดยาวช่วงดังกล่าว ทำให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่ง บขส. ได้จัดรถโดยสารอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพียงพอ และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
นายอรรถวิท กล่าวว่า นอกจากนี้ บขส. ได้ปรับย้ายจุดบริการรถแท็กซี่ ในช่วงเวลา 03.00 – 06.00 น. มาให้บริการ ณ ช่องจอดที่ 96 – 98 บริเวณชานชาลา 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 ตั้งแต่วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2568 สะสม 4 วัน มีแท็กซี่เข้ามาให้บริการจำนวน 3,247 คัน และผู้โดยสารใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อลงรถโดยสารสามารถใช้บริการแท็กซี่เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้ทันที ซึ่งทำให้เกิดความสะดวก สบาย และปลอดภัยขึ้น ส่วนแท็กซี่มีความพึงพอใจ ที่ บขส. ปรับพื้นที่ให้บริการผู้โดยสาร และไม่มีการเก็บค่าบริการ รวมทั้งจะช่วยแก้ปัญหาผู้โดยสารถูกรบกวน จากกลุ่มคนที่มาชักจูงให้ใช้รถเถื่อน ขณะรอใช้บริการรถแท็กซี่สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 อีกด้วย