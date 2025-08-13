เริ่มแล้ว !! ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25% ตั้งแต่ 14 สิงหา
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ M Rate ทั้ง MLR MOR MRR ลดลง 0.25% โดยอัตราดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ (MLR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) เป็น 6.50% ต่อปี เอ็มโออาร์ (MOR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) เป็น 6.75% ต่อปี และเอ็มอาร์อาร์ (MRR) หรืออัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เป็น 6.65% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2568
การปรับลดในครั้งนี้ สอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุน การบริโภค และลดต้นทุนทางการเงิน รวมทั้งบรรเทาภาระหนี้ของภาคธุรกิจและประชาชน จากผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากมาตรการภาษีสหรัฐฯ และจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงตามการแข่งขันในภูมิภาคที่รุนแรงขึ้น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กนง.มีมติเอกฉันท์ ลดดอกเบี้ย 0.25% เหลือ 1.50% ต่อปี รับมือ ศก.ครึ่งปีหลังชะลอ
- บุฟเฟต์ 299 ยังไม่ช่วย MK เปิดรายได้ไตรมาส2 ลดลง 7.9 % กำไรวูบ 31.2%
- อิมแพ็ค พลิกที่ดินเมืองทอง ลุยรีโนเวต ‘ธันเดอร์โดม’ สู่ฮับเอ็นเตอร์เทนเมนต์อีเวนต์ระดับโลก
- เซ็นทรัล โชว์รายได้ กำไรไตรมาส2 โตก้าวกระโดด ปันผลสูงสุด เตรียมเปิดศูนย์การค้าใหม่ 2 แห่ง