หัวเว่ย เปิดตัว FusionCube HCI ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไทย
นายเชลดอน หวัง รองประธานอาวุโส ธุรกิจเอนเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หัวเว่ย ประเทศไทยร่วมกับ วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) (VST ECS (Thailand) จัดงานเปิดตัวโซลูชัน Huawei FusionCube HCI แนวทางใหม่ในการสนับสนุนองค์กรไทยสู่ยุคดิจิทัล ด้วยโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพ และความทนทานของระบบโครงสร้างพื้นฐานไอที พร้อมเสริมพันธมิตรทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Always Intelligent, Always Resilient” พร้อมเผยกลยุทธ์ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในภูมิภาค ผ่านการใช้งาน Hyper-Converged Infrastructure (HCI) ซึ่งกำลังกลายเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรในการลดต้นทุน เพิ่มความคล่องตัว และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
นายเชลดอน กล่าวว่า กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม FusionCube ไม่ใช่เพียงโซลูชันไอทีทั่วไป แต่เป็นรากฐานอัจฉริยะ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยความเสถียรขั้นสูงและระบบปฏิบัติการและบำรุงรักษา (O&M) แบบอัจฉริยะ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน O&M ในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมศักยภาพให้องค์กรไทยก้าวสู่อนาคตดิจิทัลด้วยความมั่นใจและความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ Huawei FusionCube HCI ถือเป็นโซลูชันแบบ Full-Stack Plug-and-Play ที่ผสานการทำงานของ การประมวลผล (Computing), การจัดเก็บข้อมูล (Storage), ระบบเครือข่าย (Network) และความปลอดภัย (Security) เข้าด้วยกันในแพลตฟอร์มเดียว รองรับการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม เช่น การศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม การผลิต และภาครัฐ พร้อมรองรับการขยายระบบอย่างยืดหยุ่นตามความต้องการจริงของธุรกิจ
ปัจจุบันโซลูชันนี้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 12,000 องค์กรทั่วโลก สำหรับจุดเด่นของ FusionCube HCI มีดังนี้ 1.ใช้งานง่ายแบบ Plug-and-play – สามารถติดตั้งระบบได้ภายในไม่กี่นาที และขยายทรัพยากรได้ด้วยการคลิกเดียว 2.ความทนทานและเสถียรภาพสูง – ระบบทำงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรองรับการขยายตัวตามความต้องการ 3.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน – จากกรณีศึกษาจริงในอุตสาหกรรมการขนส่ง ระบบการจัดการและดูแลรักษาอัจฉริยะ (Intelligent O&M) ของ FusionCubeช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ถึงสองเท่า และลดต้นทุนการปฏิบัติงานลงได้มากถึง 30% นาย เชลดอน กล่าวว่า ภายใต้วิสัยทัศน์ “เติบโตในประเทศไทย เพื่อประเทศไทย (Grow in Thailand, Contribute to Thailand )” หัวเว่ยพร้อมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมสานต่อความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในทุกอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสู่ยุคดิจิทัล