อสังหาฯ เฮ กนง.หั่นดอกเบี้ย 0.25% ชี้เหมาะสมสภาพเศรษฐกิจ ลดภาระเงินกู้ ช่วยคนซื้อบ้าน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายสุนทร สถาพร นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า การตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)ที่ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% แบบเอกฉันท์ในครั้งนี้ ถือเป็นทิศทางที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งด้านการฟื้นตัวของกำลังซื้อในประเทศและความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอก ตนเห็นด้วยกับมาตรการนี้ โดยมองว่าการลดดอกเบี้ยจะช่วยลดภาระทางการเงินของประชาชนและส่งเสริมการเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างเป็นรูปธรรม
นายสุนทรกล่าวว่า สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะธุรกิจบ้านจัดสรร การลดดอกเบี้ยครั้งนี้จะช่วย กระตุ้นความต้องการซื้อบ้านจากกลุ่มลูกค้าที่เคยลังเล เนื่องจากต้นทุนการกู้สูง ทั้งยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการที่ต้องเผชิญกับต้นทุนการก่อสร้างและค่ากู้ยืมที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีขอเน้นย้ำว่าผลกระทบเชิงบวกจะเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ หากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนมาตรการเสริม เช่น การผ่อนปรนเกณฑ์การปล่อยกู้ของธนาคารพาณิชย์ การกำกับดูแลให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเต็มสัดส่วนตามที่ทางธนาคารประเทศไทยประกาศ และการส่งเสริมการลงทุนในโครงการที่อยู่อาศัยราคาประหยัด
“สมาคมฯ มองว่า นโยบายการเงินครั้งนี้ เป็นก้าวที่สำคัญ แต่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ควรมีการประสานงานกับนโยบายการคลังและมาตรการกระตุ้นอุปสงค์อื่นๆ ต่อไป โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่อ สมาคมฯพร้อมสนับสนุนทุกความร่วมมือที่จะช่วยให้ภาคอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจไทยเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุล “นายสุนทรกล่าว
นายอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้ ถือเป็นทิศทางที่มีการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งการลดลงในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% มาอยู่ที่ 1.50% ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนที่ใช้สินเชื่ออยู่แล้วหรือที่ต้องขอสินเชื่อใหม่ แต่ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ควรมีมาตรการในการกำกับดูแลสถาบันการเงินในการลดดอกเบี้ยแท้จริงลงมาด้วย เพราะการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3 ครั้ง ที่ผ่านมานั้นสถาบันการเงินลดอัตราดอกเบี้ยในการให้สินเชื่อลงน้อยมาก
“อัตราดอกเบี้ยลดลง ช่วยลดภาระของผู้ประกอบการลดลง สำหรับผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยที่ลดหรือเพิ่มขึ้น 1% หรือลดลง 1% ส่งผลต่อสามารถในการกู้หรือการผ่อนชำระ เพิ่มขึ้นหรือลดลง 6- 7%”นายอิสระกล่าว