สุกี้ตี๋น้อย ท้าชน! เปิดเบื้องหลัง ทีมสับ เตรียมเสิร์ฟ เป็ดย่าง TN ทุกสาขา
สงครามสุกี้แบรนด์ดังยังไม่จบ หลัง MK โชว์บุฟเฟต์ 299 อิ่มไม่อั้น ดันยอดขายโต ดึงลูกค้าเก่ากลับกินบ่อยพุ่ง 370% ขยายโปรถึงสิ้นส.ค. ครอบคลุมช่วงวันแม่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้พาครอบครัวไปฉลองแบบไม่อั้นกันได้ตลอดเดือน
ด้าน สุกี้ตี๋น้อย เดินเกมสู้กลับ เปิดตัวเมนูใหม่ “เป็ดย่าง TN” ที่จะพร้อมเสิร์ฟเร็ว ๆ นี้ ที่สุกี้ตี๋น้อยทุกสาขา ทั้งนี้ เป็นที่รู้กันดีว่าเมนูเป็ดย่างเป็นของขึ้นชื่อของสุกี้เจ้าดัง ซึ่งล่าสุด สุกี้ตี๋น้อย เปิดเบื้องหลังติวเข้มทีมสับเป็ด 200 ชีวิต จากทุกสาขา เข้าอบรมเรียนรู้วิธีสับเป็ด พร้อมการจัดจาน ที่ครัวกลาง นำสอนโดยเชฟใหญ่ชาวฮ่องกง พร้อมกระซิบว่า “งานนี้พร้อมเสิร์ฟตรงปกไม่ทำให้ FC ตี๋น้อยผิดหวังแน่นอน”
