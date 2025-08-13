เซ็นทรัล โชว์รายได้ กำไรไตรมาส2 โตก้าวกระโดด ปันผลสูงสุด เตรียมเปิดศูนย์การค้าใหม่ 2 แห่ง
วันที่ 13 สิงหาคม น.ส.นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เปิดเผยว่า แม้ว่าการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาส 2 ได้รับผลกระทบบางส่วนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเดือนมีนาคม แต่ได้เห็นสัญญาณการฟื้นตัวในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ขณะที่มาตรการทางการคลังและนโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น โครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งและการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ จะส่งผลดีต่อจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์การค้าและการกระจายกำลังซื้อทั่วประเทศในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 แต่ผลประกอบการไตรมาส 2 ยังคงเติบโตแข็งแกร่ง โดยเฉพาะธุรกิจหลักคือศูนย์การค้าที่มีรายได้และอัตรากำไรเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด สอดคล้องกับการเติบโตของยอดขายผู้เช่า โดยเฉพาะแบรนด์ผู้เช่าใหม่จากในและต่างประเทศ ซึ่งไตรมาส2 บริษัทมีรายได้รวม 11,653 ล้านบาท โต 3% และกำไรสุทธิ 3,902 ล้านบาท โต 10% จากปีก่อน และจ่ายเงินปันผล 2.10 บาทต่อหุ้น สูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง
น.ส.นภารัตน์กล่าวว่า ครึ่งปีหลังจะเปิดตัวศูนย์การค้าใหม่ 2 แห่ง โดย วันที่ 4 กันยายน เปิดเซ็นทรัล พาร์ค ศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน อยู่บนถนนพระราม4 จะเป็นแลนด์มาร์กใจกลางกรุงเทพ ยกระดับวงการค้าปลีกไทยสู่เวทีโลก และ วันที่ 24 ตุลาคมนี้ เปิดตัวเซ็นทรัล กระบี่ ศูนย์การค้าลำดับที่ 44 มิกซ์ยูสแห่งดียวในจังหวัดกระบี่ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยช่วงไฮซีซั่นตุลาคม 2568 ถึงมีนาคม 2569 กระบี่เตรียมรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่บินเข้ามากว่า 4,000 เที่ยวบิน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มกำลังซื้อสูงและกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรป ตะวันออกกลาง
นอกจากนี้ช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 เตรียมเผยโฉมใหม่เซ็นทรัล ปิ่นเกล้าและเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ