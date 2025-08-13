บุฟเฟต์ 299 ยังไม่ช่วย MK เปิดรายได้ไตรมาส2 ลดลง 7.9 % กำไรวูบ 31.2%
วันที่ 13 สิงหาคม บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือMK ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงผลประกอบการในไตรมาส 2 ปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 3,793 ล้านมาท ลดลง 314 ล้านมาก หรือลงร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และยอดขายสาขาเดิมลดลงร้วยละ 6.7 เมื่อเทีบช่วงเดียวกับของปีก่อนหน้า
เป็นผลมาจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนตัวลง อันเนื่องมาจากค่าครองชีพที่สูงและภาระหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกันการแข่งในธุรกิจร้านอาหารที่ค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมิถุนายน ร้านเอ็มเคที่ได้มีการจัดทำโปรโมชั่นบุฟเฟต์ ในราคา 299 บาท
ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ส่งผลให้ยอดขายสาขาเดิมในเดือนมิถุนายนมีการเติบโตร้อยละ 9.2
ส่วนรายได้จากการขายและบริการสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2568 นั้นเท่ากับ 7,334 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.9 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า และยอดขายสาขาเดิมก็ได้ปรับลดลงร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ด้านกำไร มีกำไรขั้นต้นท่ากับ 2,474 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับช่วงกับของปีก่อนหน้า โดยสัดส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและบริการก็ได้ปรับลดลงจากร้อยละ 67.2 ในไตรมาส 2 ปี 2567 เป็นร้อยละ 65.2ในไตรมาสนี้
ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการจัดทำโปรโมชั่นส่งแสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมถึงราคาต้นทุนวัตถุดิบของสินค้าบางชนิดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ส่วนกำไรขั้นต้นสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2568 เท่ากับ 4,827 ล้านมาท ลดลงร้อยละ 11.1 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้สัดส่วนทำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและบริการปรับลดลงจากร้อยละ 67.4 ในงวดครึ่งปีแรกของปี 2567 เป็นร้อยละ 65.8 สำหรับงวดเดียวกันของปีนี้
จากปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทำให้ทำไร้สุทธิของบริษัทฯและบริษัทช่วยปรับลดลงจาก 401 ล้านมาท ในโตรมาส 2 ของปี 2567 เป็น 276 ล้านมาท ในไตรมาลนี้ ลดลง 125 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 31.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า
สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิเท่ากับ 509 ล้านบาท ลดลง 238 ล้ามมาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 31.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า