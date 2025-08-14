5 เดือน ไทยใช้สิทธิเอฟทีเอกว่า 1.3 ล้านล้านบาท
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิ FTA ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม ปี 2568 มีมูลค่าการใช้สิทธิ ภายใต้ความตกลง FTA รวม 37,314.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิฯ 79.39% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 8.60% โดยเป็นการส่งออกไปยังอาเซียนภายใต้ ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 13,127.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ 67.19% อันดับสอง
เป็นการใช้สิทธิ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) มูลค่า 10,145.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วนการใช้สิทธิฯ 92.29% อันดับสามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (AIFTA) มูลค่า 5,051.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วนการใช้สิทธิฯ 78.80% อันดับสี่ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) มูลค่า 2,520.03ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วนการใช้สิทธิฯ 73.03% อันดับห้า ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) มูลค่า 2,354.35ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วนการใช้สิทธิฯ 58.49% ภาพรวมสินค้า 5 อันดับแรกที่มีการใช้สิทธิ FTA ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ (1) ยานยนต์สำหรับขนส่งของอื่น ๆ (ที่มีเครื่องดีเซล หรือกึ่งดีเซล) น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 5 ตัน มูลค่า 2,728.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2) ทุเรียนสด มูลค่า 2,255.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3) แพลทินัมยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) กึ่งสำเร็จรูปหรือเป็นผง มูลค่า 1,655.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4) ยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ มูลค่า 1,492.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5) น้ำตาลที่ได้จากอ้อย มูลค่า 792.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศติดตามการใช้สิทธิประโยชน์ฯ ของ FTA 12 ฉบับ จาก 14 ฉบับทั้งหมดของไทย ซึ่งไม่รวมความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ที่ใช้การรับรองตนเองของผู้ส่งออก (Self-Declaration) ลงบนเอกสารทางการค้า โดยไม่ผ่านกรมการค้าต่างประเทศ และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) เนื่องจากฮ่องกงเป็น Free Port มีอัตราภาษีนำเข้าที่ 0% ทุกรายการ
นางอารดา กล่าวว่า จากการติดตามสถิติการใช้สิทธิ FTA ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2568 พบว่า นอกจากตลาดอินเดียที่มีมูลค่าการใช้สิทธิฯ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดียที่เพิ่มขึ้นแล้ว อีกประเทศที่น่าสนใจ คือ เกาหลีใต้ ซึ่งไทยและเกาหลีใต้มี FTA ร่วมกัน 2 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) โดยทั้งสองฉบับมีมูลค่าการใช้สิทธิฯ ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2568 ที่เพิ่มขึ้นทั้งคู่ แบ่งเป็น AKFTA มูลค่า 1,525.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 50,683.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.72 และ RCEP มูลค่า 568.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 18,422.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.72 สินค้าที่มีมูลค่าการใช้สิทธิฯ ปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ได้แก่ ยางธรรมชาติ (ทีเอสเอ็นอาร์) โดยมีมูลค่าการใช้สิทธิ AKFTA อยู่ที่ 77.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 307.89% และน้ำตาลที่ได้จากอ้อย อยู่ที่ 130.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 28.29% นอกจากนี้ ไทยและเกาหลีใต้อยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-เกาหลีใต้ หรือ Korea-Thailand Economic Partnership Agreement (KTEPA) โดยทั้งสองฝ่ายได้ตั้งเป้าหมายการเจรจาให้ได้ข้อสรุปภายในปี 2568 เพื่อให้สามารถลงนามความตกลงฯ หรือประกาศความสำเร็จในช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก หรือ APEC ในเดือนตุลาคม 2568
นางอารดา กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการค้าและขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย มุ่งเน้นการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA โดยในปีงบประมาณ2568กรมการค้าต่างประเทศได้จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริม SMEs ให้แข่งขันได้ในตลาดสากลมาแล้วรวม 9 ครั้งทั่วประเทศ มีผู้สนใจเข้าร่วมมาแล้ว 1,171 คน โดยมีกำหนดจัดงานสัมมนาครั้งที่ 10 ที่จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2568 ณ โนโวเทล มารีน่า ศรีราชา ซึ่งภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA และ การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยระบบ DFT SMART C/O นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขอตรวจต้นทุนผ่านระบบ ROVERs PLUS