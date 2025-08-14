โลตัส จับมือการไฟฟ้า-ประปา มอบคูปองส่วนลด 20 บาทเมื่อจ่ายบิลค่าน้ำ-ค่าไฟ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม โลตัส ผู้นำธุรกิจค้าปลีก ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ได้จับมือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟน.) การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดแคมเปญพิเศษเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยลูกค้าสามารถชำระบิลค่าน้ำและค่าไฟได้ที่เคาน์เตอร์โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ (ทั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และโก เฟรช) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม พร้อมรับคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า 20 บาท สำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
พิเศษสำหรับสมาชิกมายโลตัส รับสิทธิลุ้นรางวัลใหญ่ อาทิ รถยนต์ All New MG3 Hybrid+ จำนวน 2 รางวัล สร้อยคอทองคำ 1 บาท จำนวน 5 รางวัล สร้อยคอทองคำ 50 สต. จำนวน 7 รางวัล และโลตัสคอยน์ 100 คอยน์ จำนวน 1,000 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 1.7 ล้านบาท โปรโมชันตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2568 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ‘Lotus’s – โลตัส’