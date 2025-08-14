สุชาติ ขอบคุณ WIPO หนุนความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่เวทีโลก
วันที่ 14 สิงหาคม 2568 ณ กระทรวงพาณิชย์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาวนุสรา กาญจนกูล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และนางพิมพ์ชนก พิตต์ฟีลด์ ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและทรัพย์สินทางปัญญาโลก ให้การต้อนรับนายดาเรน ทัง ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก
โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “วันนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ต้อนรับผู้อำนวยการ WIPO โดยได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนโยบาย “ซอฟท์พาวเวอร์” และการลงทุนใน AI และ Data Center พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางการใช้ดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index: GII) เป็นกรอบในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานนวัตกรรมของประเทศ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืน
รมช.พาณิชย์ กล่าวขอบคุณองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ที่ได้ดำเนินความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องในหลายมิติ อาทิ การยกระดับอันดับประเทศไทยในดัชนีนวัตกรรมโลก (GII) ความร่วมมือด้าน “ซอฟท์พาวเวอร์” และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนของไทยในระดับนานาชาติ
นายสุชาติ กล่าวเพิ่มว่า “ที่ผ่านมา WIPO ได้ขอพระราชทานถวายรางวัล “WIPO Global Leaders Award” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อยกย่องบทบาทและพระอัจฉริยภาพในฐานะนักประดิษฐ์ และรางวัล “WIPO Award for Creative Excellence” แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเชิดชูพระปรีชาสามารถด้านการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน“
”ในครั้งนี้ ข่าวดีของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ ทรงต่อยอดอัจฉริยภาพด้านไหมไทยของสมเด็จพระพันปีหลวงฯ และทรงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมผ้าไทยและหัตถกรรมพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ โดยโครงการภายใต้แนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” มุ่งเน้นสร้างความสุขจากศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมสร้างรายได้และอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน พร้อมส่งเสริมให้ผ้าไทยก้าวสู่เวทีสากล
ในโอกาสนี้ WIPO จึงได้ขอพระราชทานเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ ทรงพิจารณารับตำแหน่ง “ทูต WIPO ด้านการออกแบบและแฟชั่น” เพื่อเผยแพร่ผลงานของพระองค์และเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาพัฒนาชุมชนและสังคมโลกอย่างยั่งยืน“
ด้านผู้อำนวยการใหญ่ WIPO ได้ชื่นชมประเทศไทยจากรายงาน GII 2024 ที่จัดอันดับไทยอยู่ที่ 41 จาก 133 ประเทศทั่วโลก ขยับขึ้นจากอันดับ 43 ในปีก่อน พร้อมทั้งได้ขอพระราชทานถวายรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อยกย่องพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานอันโดดเด่น และพระวิริยอุตสาหะในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ รมช.พาณิชย์ยังได้หารือถึงการดำเนินโครงการนำร่องเพื่อใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการลงทุน โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งหากประสบความสำเร็จจะสามารถขยายผลสู่ประเทศสมาชิก WIPO อื่น ๆ ต่อไป