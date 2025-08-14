เอกชนเผยภูเก็ตยังเหงา ต่างชาติลดลง ได้หยุดยาว-เที่ยวไทยคนละครึ่งหนุนเดินทางเพิ่ม
นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ภาพรวมการท่องเที่ยวในภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ต้นเดือนสิงหาคม ตัวเลขยังคงลดลงหากเทียบกับปีก่อน 2567 แต่ถือว่าลดลงไม่ได้มากนัก ปรับลดลงในตัวเลขหลักเดียวเท่านั้น ส่วนนักท่องเที่ยวไทยเนื่องจากมีโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งเข้ามาช่วยดันการเดินทางของประชาชนมากขึ้น จึงเห็นมีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเข้าภูเก็ตเยอะขึ้นจาก 2 สาเหตุ 1.เที่ยวไทยคนละครึ่ง และ 2.เดือนสิงหาคมมีช่วงวันหยุดยาวแบบช่วงนี้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวไทยเข้ามาเที่ยวที่ภูเก็ตมากขึ้น แต่อาจไม่ได้มีจำนวนมากที่บินมา เพราะโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง ยังไม่ได้สนับสนุนเรื่องค่าตั๋วเครื่องบิน จึงเป็นการเดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียง หรือการขับรถเข้ามาเที่ยวภูเก็ตมากกว่า
นายธเนศ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวไทยตัวเลขยังเติบโตขึ้น แต่ปัญหาของตลาดต่างชาติเที่ยวไทย คือ เวลา นักท่องเที่ยวจะเลือกเดินทางมาเที่ยวที่ที่ใด หรือเลือกที่ใด ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องสำคัญ แต่เราก็ไม่ได้มองว่าจะต้องให้ความสำคัญที่น้ำหนักความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จนเข้ามาเที่ยวไทยแล้วจะทำพฤติกรรมเชิงลบได้แบบสบายและไม่ถูกเอาผิดตามกฎหมาย เพียงแต่ตอนนี้ข่าวเชิงลบในเรื่องความไม่ปลอดภัยของการเข้ามาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะล่าสุดมีกรณีนักมวยชายไทยเครียดที่ตกงาน จึงจุดไฟเผานักท่องเที่ยวมาเลเซีย ซึ่งสถานที่ก่อเหตุเลือกเป็นใจกลางกรุงเทพฯ จึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยสูงมาก ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอีกแล้วหรือ
“ในแง่จิตวิทยามีผลกระทบตั้งแต่เริ่มแรกอยู่แล้ว เพราะทันทีที่มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นแล้วมีการแพร่ข่าวออกไป ต้องยอมรับว่าข่าวสารวิ่งไปเร็วมาก พอข่าวเกิดขึ้นก็จะมีการแปลแทบจะทุกภาษาในโลกนี้ ซึ่งเชื่อว่าผลกระทบลักษณะที่เกิดจากเหตุร้ายจะไม่ได้กระทบแต่เฉพาะตลาดใดตลาดเดียว คือ เกิดเหตุขึ้นกับนักท่องเที่ยวจีน แล้วจีนหาย ก็เห็นว่าชาติอื่นชะลอตัวเช่นกัน เหมือนมาเลเซียที่เกิดเหตุขึ้น คาดว่าคงไม่ได้กระทบแค่มาเลเซียเท่านั้น แต่ชาติอื่นที่รับรู้ข่าวไปมาก ตลาดอื่นๆ ก็จะพลอยได้รับผลกระทบไปด้วย โดยมองว่านักท่องเที่ยวที่จองล่วงหน้าและวางแผนเข้ามาแล้วคงไม่ได้ยกเลิกไปเลย เพราะยังไม่เห็นตัวเลขมากนัก แต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็กำลังดูว่าจะมาเที่ยวไทยดีหรือไม่ อันนี้อาจต้องตัดไปเลย เพราะมีโอกาสเปลี่ยนปลายทางไปเที่ยวที่อื่นแทนสูงมาก” นายธเนศ กล่าว
นายธเนศ กล่าวว่า สำหรับส่วนของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขโครงสร้างด้านความปลอดภัยของไทย มองว่าต้องปรับตั้งแต่ความปลอดภัยในการใช้ชีวิต เพราะหากคนไทยปลอดภัย นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาก็ปลอดภัยเช่นกัน โดยตอนนี้ต้องยกเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับ 1 เนื่องจากเรามีการออกไปประชาสัมพันธ์เชิงรุกว่า ประเทศไทยปลอดภัยในสายตาประเทศต่างๆ มากมาย ทำงานกันทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และภาคเอกชนในส่วนของสมาคมต่างๆ แต่ก็มักมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นระหว่างที่ความเชื่อมั่นกำลังฟื้นแบบนี้ตลอด จึงอยากให้หาทางป้องกัน เพื่อให้ตัดสินใจก่อเหตุร้ายหรือทำความผิดยากขึ้น