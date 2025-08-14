TQM เคาะปันผล 0.50 บาท/หุ้น ลุยเจาะตลาดประกันชีวิตและสุขภาพเสริมแรง

TQM เคาะปันผล 0.50 บาท/หุ้น พร้อมแผนรุกครึ่งปีหลัง เดินหน้าเจาะตลาดประกันชีวิตและสุขภาพเสริมแรง สร้างรายได้โตต่อเนื่อง
บมจ. ทีคิวเอ็ม อัลฟา หรือ TQM รายงานผลประกอบการครึ่งปีแรก 2568 ด้วยรายได้รวม 2,077 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 414 ล้านบาท คงอัตรากำไรสุทธิในระดับแข็งแกร่ง พร้อมประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลที่ 0.50 บาทต่อหุ้น เท่ากับปีก่อน สะท้อนฐานะการเงินที่มั่นคงและสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แม้
ไตรมาส 2 จะเป็นช่วง Low Season ของธุรกิจประกัน และปีนี้เศรษฐกิจเผชิญความท้าทายจากทั้งภัยน้ำท่วมและภัยแผ่นดินไหว แต่ TQM ยังคงขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอ ดังจะเห็นจากการประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.50 บาท ในส่วนประกันรถยนต์ยังรักษายอดต่ออายุได้ดี และประกันบ้านที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากความตระหนักเรื่องความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ รวมถึงความเชื่อมั่นในแบรนด์ของเราทำให้การขายและการต่ออายุยังคงแข็งแกร่ง พร้อมได้ลีดคุณภาพสูงจากช่องทางดิจิทัล ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีและกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน”
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า “รายได้จากเบี้ยประกันต่ออายุในธุรกิจประกันวินาศภัยยังเป็นส่วนสำคัญ โดยรักษายอดต่ออายุได้ถึง 80% ของฐานลูกค้าทั้งหมด สะท้อนความพึงพอใจและความไว้วางใจในบริการของเรา ขณะเดียวกัน ธุรกิจสินเชื่อ Easy Lending ยังคงยึดแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรอบคอบ หรือ Selective Lending เพื่อบริหารความเสี่ยง โดยสินเชื่อเพื่อซื้อประกันยังขยายตัวต่อเนื่อง แสดงถึงดีมานด์ในตลาดประกันที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อย ๆ”
ในครึ่งปีหลัง เรากำลังเร่งขยายตลาดประกันชีวิตและสุขภาพอย่างเป็นระบบ โดยใช้ฐานข้อมูลลูกค้าจากประกันวินาศภัยของทีคิวเอ็มเป็นตัวสร้างโอกาสขยายประกันชีวิตให้ครอบคลุมลูกค้าครบทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น ต่อยอดร่วมกับพันธมิตรบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางจำหน่ายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งกลไกขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาว พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ทีคิวเอ็มยังได้สนับสนุนการสร้างการรับรู้แบรนด์เพื่อเข้าใกล้ชิดผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ในไตรมาสที่ผ่านมา TQM ได้เปิดตัวแคมเปญ “ประกันสำคัญเหมือนอาหารเช้า” มอบแมคโจ๊ก 30,000 ชุด พร้อมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรี วงเงินสูงสุด 50,000 บาท คุ้มครองนาน 90 วัน เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเข้าถึงประกันภัยง่ายขึ้น มีความคุ้มครองในเบื้องต้นและตระหนักถึงคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน
นอกจากนี้ TQM ยังได้จัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจตลอดเส้นทาง” มอบประกันอุบัติเหตุฟรี วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท ให้กับลูกค้าที่ขับรถผ่านถนนพระรามสอง ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีความเสี่ยงด้านการจราจรและอุบัติเหตุสูง เพื่อแสดงความห่วงใยต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน และตอกย้ำบทบาทของ TQM ในการดูแลและปกป้องลูกค้าในทุกเส้นทางชีวิต
มุมมองครึ่งปีหลังของปี 2568 TQM มั่นใจว่าครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะไตรมาส 4 ซึ่งเป็น High Season ของธุรกิจประกัน จะสามารถขับเคลื่อนการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เข้าใจคนไทย การใช้ AI และ Data Analytics วิเคราะห์ความต้องการเชิงลึกของลูกค้า และการสร้าง Synergy กับพันธมิตรในเครือ เพื่อขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น