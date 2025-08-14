คปภ.ผุด 3 แนวทาง ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ ช่วยผู้เดือดร้อนเหตุพายุ-ปะทะชายแดน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ได้รับจากสถานการณ์อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุที่สร้างความเสียหายต่อหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชา ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ และทรัพย์สิน รวมถึงกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากอิทธิพลของพายุ และในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชา สำนักงาน คปภ. ได้ออกมาตรการเพื่อให้ความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องและบรรเทาภาระทางการเงินแก่ผู้เอาประกันภัย โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
มาตรการผ่อนผันเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย และการคงสิทธิความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับผู้เอาประกันภัยในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอันเกิดจากอิทธิพลของพายุ มาตรการนี้เกิดจากการที่สำนักงาน คปภ. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประชุมหารือกับหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลกระทบและกำหนดแนวทางช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยในพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากอิทธิพลของพายุ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความคุ้มครองต่อเนื่อง บรรเทาภาระทางการเงิน และสนับสนุนการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุดังกล่าว ให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพต่อไปได้อย่างมั่นคง สำนักงาน คปภ. จึงได้ออกคำสั่งนายทะเบียน 3 ฉบับเพื่อกำหนดมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ได้แก่
• คำสั่งนายทะเบียนที่ 41/2568 เรื่อง การผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากอิทธิพลของพายุ ตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สำหรับบริษัทประกันชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัย กำหนดให้บริษัทประกันชีวิตผ่อนผันเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 โดยให้บริษัทขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยออกไปอีก 60 วันนับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม ผ่อนผันการงดตรวจสุขภาพและยกเว้นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นสำหรับการต่ออายุ และการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัยหรือกรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดที่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้บริษัทประกันชีวิตผ่อนผันไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยในช่วงเวลาดังกล่าว
• คำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2568 เรื่อง การผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากอิทธิพลของพายุ ตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัย กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยผ่อนผันเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 โดยให้บริษัทขยายระยะเวลาการเก็บเบี้ยประกันภัยออกไปแต่ไม่เกิน 90 วัน และการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ กรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรง หรือกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการคุ้มครองในลักษณะเดียวกันให้ผ่อนผันการงดตรวจสุขภาพสำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย โดยให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีต่ออายุ เป็นความคุ้มครองต่อเนื่องในปีก่อนหน้า และไม่นำเงื่อนไขทั่วไปเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยและเรื่องระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองมาเริ่มนับใหม่
• คำสั่งนายทะเบียนที่ 46/2568 เรื่อง การผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากอิทธิพลของพายุ ตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยผ่อนผันเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 โดยให้ครอบคลุมการทำสัญญาประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท (ยกเว้นรถยนต์กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2) ที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 45/2567 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า และคำสั่งนายทะเบียนที่ 46/2567 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ บริษัทอาจผ่อนผันการเก็บเบี้ยประกันภัยและรับเบี้ยประกันภัยได้จนถึง 180 วัน นับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับ หรือวันที่สัญญาประกันภัยเริ่มต้นมีผลคุ้มครอง มาตรการผ่อนผันเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย และการคงสิทธิความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับผู้เอาประกันภัยในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยและกัมพูชา
มาตรการนี้เป็นผลจากการที่สำนักงาน คปภ. ขานรับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง โดยนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินของรัฐ รวมถึงสำนักงาน คปภ. ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้เอาประกันภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ความคุ้มครองต่อเนื่อง บรรเทาภาระทางการเงิน และเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีวิตจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยได้ออกคำสั่งนายทะเบียน 3 ฉบับ ครอบคลุมทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ได้แก่
1. คำสั่งนายทะเบียนที่ 42/2568 เรื่อง การผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา สำหรับบริษัทประกันชีวิต กำหนดให้บริษัทประกันชีวิตผ่อนผันเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 โดยให้บริษัทขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม ผ่อนผันการงดตรวจสุขภาพและยกเว้นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นสำหรับการต่ออายุและการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัยหรือกรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดที่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้บริษัทประกันชีวิตผ่อนผันไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยในช่วงเวลาดังกล่าว
2. คำสั่งนายทะเบียนที่ 45/2568 เรื่อง การผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยผ่อนผันเงื่อนไข ในกรมธรรม์ประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 โดยให้บริษัทขยายระยะเวลาการเก็บเบี้ยประกันภัยออกไปแต่ไม่เกิน 90 วัน และการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ กรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรง หรือกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการคุ้มครองในลักษณะเดียวกันให้ผ่อนผันการงดตรวจสุขภาพสำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย โดยให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องในปีก่อนหน้า และไม่นำเงื่อนไขทั่วไปเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อน การเอาประกันภัยและเรื่องระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองมาเริ่มนับใหม่
3. คำสั่งนายทะเบียนที่ 43/2568 เรื่อง การผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยผ่อนผันเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 โดยให้ครอบคลุมการทำสัญญาประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท (ยกเว้นรถยนต์กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2) ที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 45/2567 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า และคำสั่งนายทะเบียนที่ 46/2567 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ บริษัทอาจผ่อนผันการเก็บเบี้ยประกันภัยและรับเบี้ยประกันภัยได้จนถึง 180 วัน นับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับ หรือวันที่สัญญาประกันภัยเริ่มต้นมีผลคุ้มครอง
มาตรการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงาน คปภ.ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ให้ได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง แม้ในสถานการณ์ไม่ปกติ โดยหลังจากนี้ สำนักงาน คปภ. จะมีการหารือร่วมกับ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ภาคธุรกิจประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และกำหนดมาตรการช่วยเหลือด้านการประกันภัยให้ครอบคลุมรอบด้านและทันต่อเหตุการณ์