POP MART เปิด Global Landmark Store แห่งใหม่ ณ ICONSIAM หมุดหมาย นทท.อาร์ตทอย

POP MART Thailand ตีตลาดอาร์ตทอย ขยาย 2 สาขาใหญ่ในไตรมาส 3/68 ด้วยการเปิดตัว POP MART Siam Center และล่าสุดอย่าง POP MART Global Landmark Store ที่ ICONSIAM
POP MART International Group โดย หวาง หนิง Founder and Chief Executive Officer of POP MART International Group และศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) เดินหน้าเปิดตัว “POP MART Siam Center” ศูนย์กลางแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ล้ำสมัย บนพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตร ณ ชั้น M, Siam Center และ “POP MART ICONSIAM” บนพื้นที่ 2 ชั้น กว่า 760 ตารางเมตร ณ ชั้น 7 ICONSIAM ตอกย้ำการขยายตลาดเชิงกลยุทธ์จากศูนย์กลางเมืองสู่แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา
POP MART ICONSIAM แห่งนี้เกิดจากความร่วมมือของสามพันธมิตรหลัก ได้แก่ POP MART โดยคุณหวาง หนิง Founder and Chief Executive Officer of POP MART International Group และคุณจัสติน มูน Chief Operating Officer of POP MART International Group ที่ทำงานร่วมกับบริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย), Siam Piwat Group โดยคุณชฎาทิพ จูตระกูล Chief Executive Officer of Siam Piwat Group และ MINOR โดยคุณวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้ก่อตั้งเครือบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และคุณไมคา ตามไท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
คุณศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) กล่าวว่า ในการเปิด POP MART Global Landmark Store แห่งใหม่ ณ ICONSIAM ล่าสุด ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกอย่าง คุณเคนนี่ หว่อง ผู้ออกแบบคาแรคเตอร์ Molly เพื่อร่วมกันสร้างแลนด์มาร์กระดับโลกแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งโปรเจกต์นี้ถือเป็น Global Landmark Store แห่งแรกของ POP MART ในประเทศไทย และเป็นแห่งที่สองในโลก ที่ผสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัยอย่างกลมกลืนโดยทุกท่านสามารถดื่มด่ำกับโลกแห่งจินตนาการที่ต่อเนื่องไร้รอยต่อ ราวกับล่องเรือท่องไปในสายน้ำเจ้าพระยา”
POP MART ICONSIAM ถูกวางตำแหน่งให้เป็น Bestination โดยเป็นทั้งโลเคชันที่ดีที่สุด (Best Location) และจุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมที่สุด (Global Destination) อีกทั้งยังมี Big Figure อาทิ Crybaby ขี่ช้าง, Labubu และ Highlight อย่าง Molly: Thailand Landmark Store Limited Big Figure ขนาดสูงกว่า 4 เมตร ตอกย้ำภาพลักษณ์และการจดจำของแบรนด์ในทุกมิติ
ICONSIAM นับเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจ
ดังนั้น การเปิดตัว POP MART ICONSIAM ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่เสริมแกร่งให้ประเทศไทยกลายเป็น “Art Toy Hub of Southeast Asia” และเป็นส่วนหนึ่งของแผนสร้าง Global Fanbase ของ POP MART อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่สะท้อนถึงการรุกตลาดของ POP MART คือการเปิดตัว POP MART Café ครั้งแรกนอกประเทศจีน ซึ่งพัฒนาร่วมกับ Greyhound Café สะท้อนการขยายตัวของแบรนด์สู่กลุ่มตลาดใหม่ที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มองหาประสบการณ์แบบ Hybrid Experience ที่หลอมรวมการช้อปปิ้ง ศิลปะ และไลฟ์สไตล์ไว้ด้วยกัน คาเฟ่จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่พักผ่อน แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญทางการตลาดที่ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ทั้งนักท่องเที่ยว คนรุ่นใหม่ และผู้ที่ไม่ได้เป็นแฟนอาร์ตทอยโดยตรง แต่สนใจบรรยากาศหรือ ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของ POP MART
เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวครั้งนี้ POP MART ยังจัดนิทรรศการพิเศษ “HELLO MOON Exhibition” ณ ชั้น M Thara Hall, ICONSIAM ตั้งแต่วันที่ 5–14 สิงหาคม 2568 โดยมี Kenny Wong ศิลปินผู้สร้าง Molly เดินทางมาร่วมงานครั้งแรกในไทย พร้อมกิจกรรม Fansign และฟิกเกอร์ลิมิเต็ดเฉพาะประเทศไทยอีกมากมาย ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางการตลาดที่เน้น Brand Experience และการมีส่วนร่วมของแฟนคลับอย่างเข้มข้น
POP MART ICONSIAM จึงไม่เพียงเป็น “พื้นที่” ของแบรนด์ แต่เป็นการส่งต่อ “ประสบการณ์ที่เชื่อมถึงหัวใจ” สู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก