สอน. จัดงานวิ่ง Kick off ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ จ.ชลบรี

สอน. Grand Opening ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ หนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Green Sugar รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
เมื่อเร็วๆนี้ นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานเปิดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ จ.ชุลบุรี พร้อมด้วย น.ส.ณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายกฤศ จันทร์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางดวงดาว ขาวเจริญ นายสุรพล ปลื้มใจ และนายดุสิต อนันตรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายเตมีย์ พันธุวงค์ราช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายใบน้อย สุวรรณชาตรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สอน. ให้การต้อนรับ
นายใบน้อย กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากอ้อย น้ำตาลทราย และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมถึงการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุในระดับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังให้บริการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุชีวภาพในด้านกายภาพ ความร้อน เคมีชีวภาพ วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย และผลักดันผลิตภัณฑ์ต้นแบบออกสู่เชิงพาณิชย์
นอกจากนี้ ถือเป็นมิติใหม่ในการเปิดอาคาร โดยถือการ “กดแตร” ปล่อยตัวนักวิ่งจากกิจกรรมกีฬาเดิน-วิ่งมินิมาราธอน สอน. “OCSB Green Sugar Grand Opening & Mini Marathon 2025” เป็นสัญลักษณ์ของการ “Kick off” การเปิดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างเป็นทางการ โดยการกดแตรนี้เปรียบเสมือนการส่งสัญญาณแห่งการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “OCSB Green Sugar Grand Opening” ในกิจกรรมนี้ มี Sponsors & Partners มาร่วมออกบูธกันอย่างคับคั่ง
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม คณะผู้บริหารได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 และต้นแก้วเจ้าจอม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและออกซิเจนให้กับโลก