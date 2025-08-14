สรรพสามิต เปิดตัว e-Seal ปราบเข้มรถน้ำมันเถื่อน ใช้ GPS คุมเปิด-ปลดซีล-เส้นทางวิ่ง ดีเดย์ 1 ก.ย. นี้
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดตัว “ระบบควบคุมและติดตามการขนส่งสินค้าน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางบกด้วยอุปกรณ์ซีลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Seal)”พร้อมด้วย ดร. กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยระบบ e-Seal เป็นเทคโนโลยีควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำมันใหม่ของสรรพสามิต มีวัตถุประสงค์เพื่อการกำกับควบคุมและตรวจสอบการขนส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ยกระดับมาตรการกำกับดูแลการส่งออกน้ำมันให้มีความรัดกุม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยลดการลักลอบนำน้ำมันที่ส่งออกไปแล้วที่ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตกลับเข้ามาจำหน่ายในประเทศ
ระบบ e-Seal เป็นการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้กับการขนส่งน้ำมันทางบก จากเดิมที่ใช้ซีลตะกั่วปิดผนึกท่อทางรับ-จ่ายน้ำมันของรถขนส่งน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร เปลี่ยนมาเป็นอุปกรณ์ซีลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Seal) ที่ได้รับมาตรฐาน EU Certification Annex III และสามารถเชื่อมต่อกับระบบ GPS มีการแสดงผล การล็อคซีล การปลดล็อคซีล และการเดินทางของรถน้ำมันตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางด่านส่งออกได้ ตลอดเวลา รวมถึง การแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือเหตุผิดปกติ เช่น การเดินรถออกนอกเส้นทาง การหยุดจอดนานเกินปกติ การเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่งก่อนการนำมาใช้อย่างเป็นทางการในครั้งนี้ กรมสรรพสามิตได้มีการทดลองใช้ระบบ e-Seal กับรถขนส่งน้ำมันไปแล้วกว่า 9,000 เที่ยว โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทน้ำมันและคลังน้ำมันหลายราย ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตจะนำระบบ e-Seal มาใช้เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ระบบ e-Seal ยังช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบแบบเดิม เนื่องจากข้อมูลเส้นทาง และสถานะการปิดผนึกถูกส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่ปลายทาง ทำให้การตรวจปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ อีกทั้ง ระบบสามารถแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ เช่น การเปิดซีลโดยไม่ได้รับอนุญาต
การนำระบบควบคุมและติดตามการขนส่งสินค้าน้ำมันด้วยอุปกรณ์ซีลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Seal) มาใช้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการกำกับดูแลการส่งออกน้ำมันของประเทศให้มีความรัดกุม โปร่งใส และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เป็นรากฐานสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาระบบภาษีของไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ