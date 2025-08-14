ททท. จับมือสายการบินแห่งชาติโปแลนด์ เล็งเปิดเส้นทางเชื่อมยุโรปกลาง เสริมศักยภาพท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ได้หารือร่วมกับผู้แทนจากสายการบินประจำชาติของประเทศโปแลนด์ หรือ LOT Polish Airlines Mr. Robert Ludera Director of Network Department, LOT Polish Airlines พร้อมด้วยนางจิระวดี คุณทรัพย์ รองผู้ว่าการททท. นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรป และทีมงาน ททท. สำนักงานกรุงปราก ถึงความเป็นไปได้ในการผลักดันการเปิดเที่ยวบินพานิชย์จากวอร์ซอสู่ประเทศไทย อาทิ เส้นทาง วอร์ซอ-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) และเส้นทางท่องเที่ยวหลักอย่างภูเก็ตและกระบี่ ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ในการเปิดเที่ยวบินปี 2569 โดยมีนางอุรษา มงคลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
นางสาวฐาปนีย์กล่าวว่า ประเทศโปแลนด์นับเป็นตลาดท่องเที่ยวดาวรุ่งของไทย โดยปี 2567 มีนักท่องเที่ยวชาวโปแลนด์เดินทางมาไทยกว่า 153,520 คน เพิ่มขึ้น 26.87% จากปี 2566 และในปี 2568 (ข้อมูลถึง 3 สิงหาคม 2568 ) มีนักท่องเที่ยวแล้วกว่า 132,748 คน เพิ่มขึ้น 30.82% โดยจุดหมายยอดนิยม ได้แก่ กรุงเทพฯ เกาะสมุย ภูเก็ต กระบี่ และเชียงใหม่
นางสาวฐาปนีย์กล่าวต่อว่า การหารือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันโปแลนด์ให้เป็น ศูนย์กลางการบินของไทยใน Central Europe และผลักดันไทยให้เป็น ศูนย์กลางการบินของโปแลนด์ใน ASEAN ในการเพิ่มขีดความสามารถให้นักท่องเที่ยวจากโปแลนด์และประเทศใกล้เคียงสามารถเดินทางมายังประเทศได้ง่ายขึ้น โดย LOT Polish Airlines สามารถเป็น Hub of Central Europe และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ