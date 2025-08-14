เศรษฐกิจไม่แน่นอน กำลังซื้อชะลอตัว เป็นเหตุ ยอดขาย ‘มาม่า’ ไตรมาส 2 ลดลง 7.26%

เศรษฐกิจไม่แน่นอน กำลังซื้อชะลอตัว เป็นเหตุ ยอดขาย‘มาม่า‘ไตรมาส2 ลดลง 7.26%
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFMAMA ผู้ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา “มาม่า” ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงผลประกอบการไตรมาส2/2568 บริษัทมีรายได้จากการขายสำหรับไตรมาสที่ 2/2568 และไตรมาสที่ 2/2567 จำนวน 6,935.75 ล้านบาท และ 7,478.68 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.26 และสำหรับยอดขายงวดหกเดือนแรก ของปี 2568 บริษัทมียอดขายรวมอยู่ที่ 13,987.72 ล้านบาท ลดลง 495.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.42 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ในไตรมาสที่ 2/2568 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า รายได้จากการจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในประเทศปรับลดลงร้อยละ 2.97 และร้อยละ 8.37 ตามลำดับ
โดยมีสาเหตุหลักจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัว ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งกดดันต่อส่วนแบ่งตลาดและอัตราการเติบโตของยอดขายในประเทศ
สำหรับตลาดต่างประเทศ ยอดขายบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูปปรับลดลงร้อยละ 9.61 สาเหตุสำคัญมาจากปัญหาภายในของลูกค้ารายใหญ่ที่ส่งผลให้มีการชะลอคำสั่งซื้อ ประกอบกับความไม่แน่นอนจากแนวโน้มการปรับขึ้นภาษีการค้าของสหรัฐอเมริกา และสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ตึงเครียด ทำให้ปริมาณการส่งออกไปยังกัมพูชาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
แม้ภาพรวมยอดขายทั้งในและต่างประเทศจะปรับลดดลง แต่บริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิดและเตรียมมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ทั้งการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด การ
ขยายช่องทางจัดจำหน่าย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ด้านกำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 2/2568 จำนวน 937.59 ล้านบาท ลดลง 155.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.25 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับกันก่อนและมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 13.52 ลดลงจาจากปีก่อนที่เท่ากับร้อยละ 14.62 และเมื่อพิจารณาผลประกอบการหกเดือนแรกของปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,919.08 ล้านบาท ลดลง 318.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน