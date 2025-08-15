โรงแรมชี้ ‘หั่นดอกเบี้ย’ ช่วยอุ้มธุรกิจฝ่าพิษศก.-นทท.ชะลอตัว คาดอัตราเข้าพัก ส.ค. เหลือ 56%
นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมต้องการในขณะนี้ เป็นมาตรการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการลดต้นทุนต่างๆ ด้านการเงิน ทั้งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับปรับปรุงโรงแรม และขยายเวลามาตรการพักทรัพย์พักหนี้ ทำให้การปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 1.50% ถือเป็นภาพเชิงบวกต่อการทำธุรกิจ เพราะช่วยในเรื่องต้นทุนการชำระสินเชื่อ และกู้ยืมใหม่ที่ดอกเบี้ยลดลง ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้ดีมากนัก และนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวลง จึงถือว่าเป็นทิศทางที่ดีของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ฟังเสียงภาคธุรกิจและประชาชนมากขึ้น และคาดหวังว่าในการทำนโยบายการเงินต่อในอนาคตก็จะฟังเสียงของเอกชนที่ส่งไปอย่างต่อเนื่อง
นายเทียนประสิทธิ์กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือที่ผู้ประกอบการต้องการจากภาครัฐ โรงแรมส่วนใหญ่ต้องการให้มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง อำนวยความสะดวกด้านท่องเที่ยว อาทิ ลดขั้นตอนการลงทะเบียน ตม.6 และกระจาย ศูนย์บริการต่อวีซ่าไปนอกเขตเมืองมากขึ้น เพิ่มการจัดกิจกรรม (event) ระดับประเทศ ขยายจำนวนสิทธิมาตรการเที่ยวไทยคนละครึ่งและพัฒนาระบบลงทะเบียนให้มีความเสถียร แก้ไขภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของไทย และเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ลดต้นทุนค่าพลังงานและควบคุมการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ โดยเสนอให้พิจารณาตามศักยภาพแรงงาน ขนาดกิจการ และสถานที่ตั้ง มาตรการลดหย่อนภาษี อาทิ ภาษีนิติบุคคลภาษีบุคคลธรรมดา และภาษีโรงเรือน
ผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่พักแรม เดือนกรกฎาคม 2568 พบว่า อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 58% ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมาในทุกระดับดาว และเกือบทุกภูมิภาค ส่วนหนึ่งเป็นผลดีจากการเข้าสู่ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของหลายประเทศ อาทิ ยุโรป โดยภาพรวมในไตรมาส 3/2568 ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มระยะใกล้และจีน ที่ผู้ประกอบการเกือบ 1 ใน 3 คาดว่าลูกค้าจีนของธุรกิจโรงแรมจะลดลงมากกว่า 30% ตามความกังวลด้านความปลอดภัยเป็นสำคัญ สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มระยะไกลที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จะเลือกเข้าพักโรงแรมในพื้นที่ภาคเหนือ โดยคาดการณ์อัตราการเข้าพักเดือนสิงหาคม จะลดลงที่ 56%
“ผลของมาตรการเที่ยวไทยคนละครึ่ง คาดว่าช่วยกระตุ้นรายได้ของโรงแรมได้ไม่เกิน 5% จากปีก่อนที่ไม่มีมาตรการ โดยหวังว่า วันหยุดต่อเนื่องที่มีจะดันให้บรรยากาศการท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง แม้สถานการณ์การท่องเที่ยวยังเผชิญความท้าทายจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวไทย มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากหลายปัจจัย อาทิ ความกังวลด้านความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และการแข่งขันที่สูงขึ้นจากประเทศคู่แข่ง ซึ่งทางภาครัฐและภาคเอกชนต้องเร่งเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว” นายเทียนประสิทธิ์กล่าว
นายเทียนประสิทธิ์กล่าวว่า สถานการณ์แรงงานในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สัดส่วนโรงแรมที่เผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานทรงตัวจากเดือนก่อน สำหรับโรงแรมที่ขาดแคลนแรงงาน ส่วนใหญ่จะกระทบเพียงคุณภาพการให้บริการ แต่ไม่กระทบกับความสามารถในการรองรับลูกค้า ทั้งนี้ นโยบายปรับค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ปรับตัวโดยให้พนักงานทำหลายหน้าที่มากขึ้น จ้างงานตามแต่ละเนื้องานเป็นรายชั่วโมง หรือรายวันแทนการจ้างประจำและลดต้นทุนอื่นที่ไม่ใช่ค่าแรง อาทิ ค่าพลังงาน ค่าผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง