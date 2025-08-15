ศุภาลัย สปีดยอดขายคอนโด หงายดีลเด็ด ไร้ดอก พร้อมอยู่ ลดอลัง ลากยาวถึง 31 ธ.ค.นี้  

ศุภาลัย สปีดยอดขายคอนโดฯ หงาย 4 ดีลเด็ด ไร้ดอก พร้อมอยู่ ลดราคาอลัง ลากยาวถึง 31 ธ.ค.นี้
วันที่ 15 สิงหาคม นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน คนไทยจำนวนมากต้องการมี “ที่อยู่อาศัย” เป็นของตัวเองเพิ่มขึ้น แต่กลับต้องเผชิญข้อจำกัดมากมาย ทั้งค่าครองชีพที่สูงขึ้น ดอกเบี้ยขาขึ้น และเกณฑ์สินเชื่อที่เข้มงวดกว่าเดิม บริษัทฯ จึงวางกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านแคมเปญ “หงายดีลเด็ด” ขึ้นมาในฐานะ “เครื่องมือ” ที่ช่วยให้คนไทยเข้าถึง “คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่” ได้ง่ายขึ้น แม้จะยังไม่พร้อมเต็มร้อยในด้านการเงิน โดยไม่ใช่แค่โปรโมชันระยะสั้น แต่เป็นทางเลือกที่ออกแบบจากข้อมูลจริงของลูกค้า เพื่อให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นมีที่อยู่อาศัยได้ตาม”ศักยภาพของตัวเอง”
“ศุภาลัยมีข้อเสนอเดือด เพื่อคนอยากมีคอนโดฯ กับ 4 ดีล ที่เราออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความจำเป็นของชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีรายได้ไม่แน่นอน คนที่ยังไม่พร้อมกู้เต็มตัว คนที่ต้องการความคล่องตัวสูง หรือแม้แต่คนที่มีเงินก้อนและมองหาผลตอบแทนที่คุ้มค่า ทุกดีลถูกคิดและวางแผนมาอย่างตั้งใจ เพื่อให้คุณสามารถเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ได้ง่ายขึ้นกว่าที่เคย”นายไตรเตชะกล่าว
นายไตรเตชะกล่าวว่า สำหรับ 4 ดีลเด็ด ประกอบด้วย ดีลที่ 1–โปรไร้ดอก เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีเงินเก็บและศักยภาพในการซื้อ แต่ไม่อยากเสียดอกเบี้ย เช่น ฟรีแลนซ์ เจ้าของกิจการ สามารถผ่อนคอนโดฯ โดยตรงกับทางศุภาลัย ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% นานถึง 3 ปี ผ่อนจ่ายงวดเท่ากันทุกเดือน และรับโอนกรรมสิทธิ์ได้เมื่อผ่อนครบกำหนด
ดีลที่ 2–โปรพร้อมอยู่ เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมซื้อทันที แต่อยากเริ่มต้นชีวิตในคอนโดฯก่อน ลูกค้าสามารถเช่าห้องและทดลองอยู่ก่อนได้นานสูงสุดถึง 3 ปี พร้อมสิทธิ์ซื้อห้องเดิมได้เมื่อพร้อมโอน (เมื่อโอนกรรมสิทธ์สามารถนำเงินค่าเช่ามาเป็นส่วนหนึ่งของเงินทำสัญญาได้)
ดีลที่ 3–โปรเหลือแต่ง เหลือใช้ ทางออกสำหรับคนที่อยากมีคอนโดฯ แต่ยังไม่พร้อมแบกรับภาระหนักตั้งแต่เดือนแรก เพราะดีลนี้ช่วยให้คุณ “มีเงินเหลือเพื่อตกแต่งห้องชุดได้ตามใจ” และช่วยลดแรงกดดันทางการเงินในช่วงเริ่มต้น และเปิดโอกาสให้คุณวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นใจ
ดีลที่ 4 –โปรลดอลัง ดีลสุดคุ้มสำหรับผู้ที่พร้อมตัดสินใจเร็ว เพียงชำระ 15% (จากราคาขาย) ณ วันทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 45 วัน รับทันทีส่วนลดสูงสุด 5 ล้านบาท เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน หรือผู้ที่มีความพร้อมทางการเงิน และต้องการราคาที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องเสียเวลากับขั้นตอนการกู้
“เราพร้อมหงายทุกดีลให้เลือกดีลที่ใช่ เพราะเราไม่ได้แค่ขายบ้านหรือคอนโดฯ แต่พร้อมส่งมอบ “ทางเลือกของชีวิต” ที่ตอบโจทย์ความจริงของแต่ละคน หากกำลังมองหาคอนโดฯ ที่อยู่ในราคาจับต้องได้ มีทางเลือกที่ตรงกับสถานะทางการเงิน แคมเปญ “หงายดีลเด็ด” คือคำตอบที่ใช่ที่สุดในตอนนี้ เรามีคอนโดพร้อมอยู่ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568”นายยไตรเตชะกล่าว