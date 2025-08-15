เศรษฐกิจ

กสิกร-ไทยพาณิชย์ แจงพบปัญหาเข้าแอพพ์ โอนเงินไม่ได้ เร่งแก้ปัญหา ขออภัยในความไม่สะดวก

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ในโลกออนไลน์ ต่างติดแฮกแท็ก #กสิกรล่ม จนขึ้นเทรนใน (X) โดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่ สะท้อนปัญหาว่า กดโอนเงินผ่านแอพพ์ไม่ได้ ซึ่งช่วงนี้ตรงกับ ช่วงพักเที่ยง ทำให้หลายคนประสบปัญหา ไม่สามารถกดโอนเงินจ่ายค่าข้าวได้

นอกจากนี้ ผู้ใช้หลายคนเข้ามาสะท้อนปัญหาว่า แอพพ์ธนาคารที่ไม่สามารถใช้งานได้ มี “ไทยพาณิชย์” หรือ “SCB”  อีกด้วย

หลายคนเข้าไปคอมเมนต์ถามในเพจหลังของธนาคารทั้งสองแห่ง คือ “KBank Live” และ “SCB Thailand

โดยทางธนาคารกสิกร ออกมาตอบว่า “ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ ธนาคารรับทราบปัญหา และอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไข แนะนำเว้นช่วงในการทำรายการแล้วทำรายการใหม่อีกครั้งในภายหลังนะคะ”

ขณะที่ ไทยพาณิชย์ ออกมาระบุว่า “สำหรับท่านที่พบปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งาน SCB EASY App ได้ ธนาคารรับทราบปัญหาและกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ ค่ะ”

