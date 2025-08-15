จตุพร เปิดงาน IP Fair 2025 โชว์ศักยภาพทรัพย์สินทางปัญญาไทย ปั้นผู้ประกอบการสู่ธุรกิจแห่งอนาคต

จตุพร นำพาณิชย์ เปิดงาน IP Fair 2025 อย่างยิ่งใหญ่ โชว์ศักยภาพทรัพย์สินทางปัญญาไทย ปั้นผู้ประกอบการสู่ธุรกิจแห่งอนาคต
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2568 (IP Fair 2025) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ณ ชั้น 5 และชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชูแนวคิด “Vibrant Ideas Unleashed : จุดพลังทางความคิด สร้างเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้ทรงเป็นต้นแบบนักสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาไทย ในการยกระดับผ้าไทยสู่แฟชั่นระดับสากล และพระกรณียกิจในการช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Fair 2025 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพผลงาน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตามนโยบาย “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย” พร้อมรับมือภาวะเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความท้าทายและผันผวน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้ผลิตสินค้าได้ตามเทรนด์ความต้องการของตลาด เพิ่มโอกาสทางการค้า และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ได้ขอพระราชทานถวายรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ หรือ “WIPO Award for Creative Excellence” แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 เพื่อยกย่องพระปรีชาสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์อันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะทางด้านแฟชั่นและการออกแบบ ที่ได้ทรงพระราชทานลายผ้าให้แก่ชุมชนช่างทอผ้าในแต่ละภูมิภาคนำไปผลิตตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าท้องถิ่น ทั่วประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ภายในงาน IP Fair จึงมีการจัดแสดงนิทรรศการพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้ทุกท่านได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพอย่างใกล้ชิด
นายจตุพร กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน IP Fair 2025 จะเป็นแรงบัลดาลใจให้ผู้ประกอบการ ตั้งแต่รายเล็กไปจนถึงรายใหญ่ เกิดการต่อยอดความคิดไปสู่ธุรกิจ การจัดแสดงผลงานการคิดค้นสร้างสรรค์ของบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรม เช่น นวัตกรรมทางการแพทย์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นวัตกรรมพลิกโฉมการดูแลสิ่งแวดล้อมของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในพาวิลเลี่ยนของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Support Center: TISC) ) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมนักวิจัยและผู้ประกอบการให้มีการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การจับคู่ทางธุรกิจ ในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของซอฟต์พาวเวอร์ไทย อาทิ “หมูเด้ง” ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผลงานศิลปะ “Art Toy” เป็นต้น ซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อพลังสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เข้าชมงาน
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญในงานนี้ คือ กิจกรรมส่งเสริมเรื่องราวแห่งความสำเร็จของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) และพื้นที่ “IP Local Market” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพจากหลากหลายพื้นที่ เพิ่มการรับรู้และการจดจำต่อสินค้า สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยคาดว่าจะเกิดมูลค่าจากการเจรจาธุรกิจและกระจายรายได้กว่า 150 ล้านบาท ภายในงาน จึงสะท้อนภาพรวมของระบบนิเวศทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งในด้าน การสร้างสรรค์ การคุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างของความสำเร็จเหล่านี้ จะเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนและเปิดมุมมองให้ผู้เข้าชมงานได้จุดประกายไอเดียของตนเอง นำไปต่อยอดทางธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและตลาดโลก ซึ่งจะสร้างความเติบโตให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตามนโยบาย “พาณิชย์พึ่งได้ ประชาชนไว้วางใจ” และนโยบาย “SMEs ต้องรอด” สร้างสินค้าไทยให้มีศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ซึ่งจะนำไปสู่ต้นแบบธุรกิจใหม่ๆ และก้าวสู่ “ธุรกิจแห่งอนาคต” ต่อไป นายจตุพร กล่าวทิ้งท้าย