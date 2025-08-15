พร้อมแล้ว! สุกี้ตี๋น้อย เสิร์ฟ “เป็ดย่าง” กินได้ไม่อั้น ตั้งแต่ 16- 31 ส.ค.นี้
หลังปล่อยภาพพร้อมสับ เรียกน้ำย่อยเอฟซีมาหลายวัน ล่าสุด เฟิร์น-นัทธมน พิศาลกิจวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (BNN) ผู้ก่อตั้งแบรนด์ สุกี้ตี๋น้อย เคาะวัน เวลาเสิร์ฟ “เป็ดย่าง TN” ฟรีทุกสาขาแล้ว
โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น. ของวันที่ 16 สิงหาคมถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 โดยพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นตลอดทั้งวัน
นอกจากเมนูเด็ด “เป็ดย่าง” ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากหมายที่ “สุกี้ตี๋น้อย” พร้อมเสิร์ฟ ตลอดวันเช่นกัน ไม่ว่า “กุ้งแก้ว” และ “เนื้อออสเตรเลีย”
ยังมีจัดกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งจัดโปรลดราคา 50% ในบางสาขาและบางเวลา หมุนเวียนแต่ละสาขา ล่าสุดจัดเป็นรอบที่ 6 ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคมนี้ ลด 50% ในคืนวันพุธ เข้าวันพฤหัสบดี และ คืนวันพฤหัสบดี เข้าวันศุกร์ โดยต้องเปิดโต๊ะในช่วงเวลา 00.01-05.00 น. โดยราคาบุฟเฟต์อยู่ที่ 109 บาท + Vat 7% รวม
ขณะนี้ช่วงเวลา 10.30 – 17.00 น.ราคาอยู่ที่ 234 บาท Net เครื่องดื่มรีฟิลฟรี และช่วงเวลา 17.00 – 24.00 น.ราคา 276 บาท Net