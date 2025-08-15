ธุรกิจก่อสร้าง กระทบหนัก โรงงานแห่แย่งตัวแรงงานกัมพูชา บริษัทจ่อดึงเมียนมาทดแทน
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม จากกรณีปัญหาแรงงานชาวกัมพูชา ทยอยเดินทางกลับประเทศ สืบเนื่องจากปัญหาชายแดนไทย-กับพูชา จนส่งผลกระทบต่อธุรกิจบางประเภท รวมถึงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่กำลังประสบกับภาวะขาดแคลนแรงงาน ทำให้ต้องเร่งหาแรงงานสัญชาติอื่นมาทดแทนนั้น
นายวิเชียร เชิดชู กรรมการผู้จัดการบริษัท กิจการร่วมค้า วายเอส บริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารโครงพยาบาลรายใหญ่ทั่วประเทศ รวมทั้งโครงการการก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน (OPD) 7 ชั้น โรงพยาบาลศูนย์ตรัง วงเงิน 284.8 ล้านบาท ที่เพิ่งลงนามในสัญญาจ้างไปเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังโครงการถูกทิ้งร้างมานาน 14 ปีว่า ขณะนี้ทางบริษัทฯรับเหมาก่อสร้าง อยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆรวม 3 แห่ง ประกอบด้วย ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ที่ โรงพยาบาลตรัง โดยปกติแล้วบริษัทมีแรงงานทั้งหมดประมาณ 200 คน โดยส่วนใหญ่สัญชาติกัมพูชา จำนวนกว่า 60 คน รองลงมาคือ สัญชาติเมียนมา และ ลาว แต่ตอนนี้แรงงานกัมพูชาได้ขอกลับบ้านไปตามแรงกดดันของประเทศต้นทาง ทำให้ตอนนี้เหลือแรงงานกัมพูชาอยู่ประมาณ 3-4 คนเท่านั้น ที่เหลือส่วนใหญ่จึงเป็นแรงงานเมียนมา ส่วนลาวมีไม่ถึง 10 คน
นายวิเชียร กล่าวอีกว่า สำหรับที่ไซต์งานก่อสร้างตึก OPD โรงพยาบาลตรัง เดิมมีแรงงานกัมพูชาประมาณ 4-5 คน แต่ตอนนี้เหลืออยู่ 1 คน ซึ่งเป็นคนที่มีแฟนเป็นคนไทย ส่วนที่เหลือเป็นแรงงานเมียนมา และแรงงานไทยที่กำลังทำงานอยู่
อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ภาคการก่อสร้างทุกบริษัทประสบปัญหาเดียวกันคือ แรงงานไม่เพียงพอ หลังจากแรงงานกัมพูชาเดินทางกลับบ้าน ขณะเดียวกันเกิดปราฏการณ์ใหม่ คือ แรงงานเมียนมาที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม พยายามโทรศัพท์ชักชวนเพื่อนๆ หรือญาติที่ทำงานในภาคการก่อสร้างไปทำงานที่โรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อทดแทนแรงงานกัมพูชาที่ออกไป เพราะภาคอุตสาหกรรมก็ขาดแคลนแรงงานเช่นเดียวกัน
นายวิเชียร กล่าวว่า ในส่วนของบริษัทต้องแก้ปัญหาด้วยการเร่งนำเข้าแรงงานเมียนมามาทดแทน และให้แต่ละไซต์งาน รวมทั้งเพจของบริษัทขึ้นป้ายประกาศรับสมัครคนงานเพิ่ม โดยเปิดรับคนที่สนใจทั้งหมด จะเคยผ่านงานก่อสร้าง หรือไม่เคยผ่านงานก่อสร้างก็ได้ โดยจะเอามาฝึกเอาเอง และเร่งนำเข้าแรงงานเมียนมาทดแทน เพื่อจะเร่งงานให้แล้วเสร็จให้ได้เปิดใช้โรงพยาบาลตามสัญญาแน่นอน
