พรอสเพค ปลื้มQ2 อัตราเช่าทะยานกว่า 97% ครึ่งปีแรกจ่ายปันผล 39 สต. จ่อขออนุมัติลงทุนเพิ่ม
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล หรือ “PROSPECT REIT” เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2568 มีรายได้รวม 179.87 ล้านบาท เติบโต 25.50% และมีกำไรจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 98.69 ล้านบาท สูงขึ้น 29.38% จากไตรมาสก่อน จากการที่เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 3 เมื่อต้นเดือนมิ.ย. ที่ผ่านมา ทำให้กองทรัสต์รับรู้รายได้ได้ทันที โครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าคุณภาพสูงที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งล่าสุด โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 1, 2 และ 3 (BFTZ 1, 2, 3) เป็นของสปอนเซอร์หลัก บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มีอัตราการเช่าแข็งแกร่ง พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์ของพื้นที่ Free Zone ดีมานด์จากผู้ประกอบการหนาแน่นต่อเนื่อง หนุนให้ไตรมาส 2 ผลงานดีตามคาด อัตราการเช่าเฉลี่ยรวมทุกโครงการพุ่งสูงถึง 97.62% ลุยปักธงโตต่อ เตรียมขออนุมัติผู้ถือหน่วยเพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 4 โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 6 (BFTZ 6) ในวันที่ 18 กันยายน 2568
โดย PROSPECT REIT ได้ประกาศจ่ายประโยชน์สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.-30 มิ.ย. (1.5 เดือน) ในอัตรา 0.0900 บาทต่อหน่วย กำหนดขึ้นเครื่องหมายวันที่ไม่ได้รับสิทธิรับเงินปันผล (XD) วันที่ 28 ส.ค.นี้ และจะจ่ายเงินออกให้แก่ผู้ถือหน่วยในวันที่ 12 ก.ย. 68 ทำให้ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 จ่ายเงินออกให้แก่ผู้ถือหน่วยไปทั้งสิ้น 0.3950 บาทต่อหน่วย อยู่ในระดับที่ดีตามคาดการณ์”
“ผลงานไตรมาส 2 นี้ พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณภาพของทรัพย์สินทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่ที่ PROSPECT REIT เข้าลงทุน ตลอดจนกลยุทธ์การบริหารจัดการอย่างรัดกุม กระจายความเสี่ยงในทุกด้าน เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ PROSPECT REIT สามารถเติบโตท่ามกลางความไม่แน่นอน ประกอบกับผู้เช่าประกอบกิจการเป็นโรงงานกว่า 72% และมีพื้นที่ Free Zone เขตปลอดอากรมากกว่า 60% ผู้ประกอบการมีแนวโน้มลงทุนระยะยาว จึงสร้างความมั่นคงให้พอร์ตเติบโตอย่างยั่งยืน ขณะที่อัตราภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อไทย 19% ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เช่าในโครงการแต่อย่างใด และผู้ประกอบกิจการมีความมั่นใจในการขยายกำลังการผลิต”
น.ส.อรอนงค์กล่าวว่า ปัจจุบัน PROSPECT REIT มีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมด 4 โครงการ พื้นที่ให้เช่ารวม 514,010 ตร.ม. กลุ่มอุตสาหกรรมผู้เช่า 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์ ธุรกิจหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ ส่วนใหญ่ครอบคลุมผู้ประกอบการไทย จีน และญี่ปุ่น ตามลำดับ กระจายตัวหลากหลายไม่มีผู้เช่ารายใดใน 10 อันดับแรกครองพื้นที่เกิน 10%
นางสาวอรอนงค์ กล่าวว่า สำหรับแผนการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 4 โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 6 (BFTZ 6) ถนนบางนา-ตราด กม.19 เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินบางส่วนและลงทุนกรรมสิทธิ์ในอาคารระยะยาว ไม่เกิน 29 ปี พื้นที่ให้เช่ากว่า 50,748 ตร.ม. มีอัตราการเช่าเต็ม 100% โดยเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นั้น จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของ PROSPECT REIT และเงินกู้ระยะยาว มูลค่ารวมไม่เกิน 970 ล้านบาท สำหรับการลงทุนครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ และหากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้เข้าลงทุน คาดว่าจะขยายมูลค่าสินทรัพย์รวมทะลุ 9,800 ล้านบาท