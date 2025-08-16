ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2568 (สด)
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
994865
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
63
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
602 247
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
834 989
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
|
994864
|
994866
ผลสลาก รางวัลที่ 2
มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
|614735
|125498
|186972
|214818
|470306
ผลสลาก รางวัลที่ 3
มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
|143483
|863033
|999696
|266113
|882121
|529861
|287391
|637633
|745255
|513832
ผลสลาก รางวัลที่ 4
มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
|373039
|563319
|482573
|428105
|565227
|014009
|162627
|056218
|061418
|855063
|710608
|468121
|085364
|013278
|310000
|068914
|414365
|459608
|405963
|625936
|601842
|238882
|144860
|480296
|996640
|499611
|312875
|237001
|963590
|184058
|966871
|892195
|391483
|389053
|390112
|321760
|269016
|617937
|297657
|633043
|901394
|744031
|473791
|634439
|591320
|848933
|880096
|381344
|746746
|590879
ผลสลาก รางวัลที่ 5
มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
|248778
|375112
|677505
|106155
|067602
|297637
|901273
|440544
|926536
|603032
|685690
|137282
|064427
|011786
|079001
|900034
|156478
|772390
|785675
|889693
|654692
|186004
|838185
|445006
|459485
|403109
|317582
|842653
|637587
|042655
|424177
|615286
|568807
|014431
|920575
|389192
|758277
|351638
|156979
|469741
|349672
|276252
|630146
|205084
|602978
|741573
|269624
|928960
|952539
|336799
|334912
|723261
|255463
|499182
|125019
|600999
|307095
|707559
|278751
|337330
|616672
|873126
|580474
|992585
|282595
|821010
|273955
|802817
|264396
|617086
|651213
|450505
|282577
|719503
|555875
|107168
|843202
|322164
|200642
|178897
|902587
|207298
|957037
|937727
|302404
|223344
|344137
|704621
|909687
|611866
|009012
|298608
|861656
|171850
|707162
|357666
|778655
|250059
|224856
|512548