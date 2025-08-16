เศรษฐกิจ

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2568 (สด)

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2568 (สด)

 

ตรวจแบบกรอกหมายเลขคลิกที่นี่

 

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

994865

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

ADVERTISMENT
63

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

602   247 

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

834  989
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

994864

994866

 

ผลสลาก รางวัลที่ 2
มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
614735 125498 186972 214818 470306

 

ผลสลาก รางวัลที่ 3
มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

 

143483 863033 999696 266113 882121
529861 287391 637633 745255 513832

 

ผลสลาก รางวัลที่ 4
มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
373039 563319 482573 428105 565227
014009 162627 056218 061418 855063
710608 468121 085364 013278 310000
068914 414365 459608 405963 625936
601842 238882 144860 480296 996640
499611 312875 237001 963590 184058
966871 892195 391483 389053 390112
321760 269016 617937 297657 633043
901394 744031 473791 634439 591320
848933 880096 381344 746746 590879
ผลสลาก รางวัลที่ 5
มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
248778 375112 677505 106155 067602
297637 901273 440544 926536 603032
685690 137282 064427 011786 079001
900034 156478 772390 785675 889693
654692 186004 838185 445006 459485
403109 317582 842653 637587 042655
424177 615286 568807 014431 920575
389192 758277 351638 156979 469741
349672 276252 630146 205084 602978
741573 269624 928960 952539 336799
334912 723261 255463 499182 125019
600999 307095 707559 278751 337330
616672 873126 580474 992585 282595
821010 273955 802817 264396 617086
651213 450505 282577 719503 555875
107168 843202 322164 200642 178897
902587 207298 957037 937727 302404
223344 344137 704621 909687 611866
009012 298608 861656 171850 707162
357666 778655 250059 224856 512548

 

 