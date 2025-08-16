ครึ่งปี ‘ต่างชาติ’ ซื้อคอนโดไทยแล้ว 1.3 หมื่นล้าน คาดทั้งปีแตะ 3 หมื่นล้าน เปิด 4 โซนฮอต
วันที่ 16 สิงหาคม นายโสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ได้สำรวจพบว่าในครึ่งแรกของปี 2568 มีต่างชาติจองซื้อห้องชุดถึง 2,321 หน่วยหรือ 20% ของห้องชุดที่ขายได้ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมมูลค่า 13,876 ล้านบาทหรือ 33% ของมูลค่าห้องชุดทั้งหมด โดยเฉลี่ยซื้อในราคาห้องชุดละ 5.978 ล้านบาท จึงอาจถือได้ว่าต่างชาติมีส่วนอุดหนุนตลาดอาคารชุดไทยถึง 1 ใน 5 ในแง่จำนวนหน่วย หรือ 1 ใน 3ในแง่ของมูลค่า
กลุ่มห้องชุดที่ต่างชาตินิยมซื้อมากที่สุดคือ ห้องชุดราคา 2.1-3.0 ล้านบาท โดยต่างชาติซื้อถึง 720 หน่วยจากทั้งหมดที่ต่างชาติซื้อจำนวน 2,321 หน่วย หรือราว 31% รองลงมาห้องชุดราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 546 หน่วย หรือ 24% จึงอาจกล่าวได้ว่าห้องชุดที่ต่างชาติซื้อมีราคาไม่เกิน 5 ล้านบาทถึง 71% เท่ากับว่าต่างชาติมาแย่งซื้อห้องชุดจากคนไทยเช่นกัน ในมาเลเซียต่างชาติสามารถซื้อห้องชุดได้ในราคาไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท ส่วนในอินโดนีเซียกำหนดราคาไว้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
คาดว่าทั้งปี 2568 จะมีต่างชาติซื้อห้องชุดทั้งหมด 5,106 หน่วย รวมมูลค่า 30,527 ล้านบาท ทั้งนี้เชื่อว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 น่าจะมีต่างชาติซื้อห้องชุดมากขึ้น ขณะที่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 มีเหตุการณ์ลบบางประการ เช่น แผ่นดินไหว กรณีพิพาทชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับปี 2567 ต่างชาติซื้อห้องชุด 5,748 หน่วย รวมมูลค่า 39,640 ล้านบาท แสดงว่าหากเทียบปี 2568 กับปี 2567 จะพบว่าการขายห้องชุดให้คนต่างชาติลดลง โดยในแง่จำนวนหน่วยลดลง 12% และในแง่มูลค่าลดลง 23%
โดยต่างชาติซื้อห้องชุดจำนวนสูงสุดในปี 2562 จำนวน 6,557 หน่วย และลดลงอย่างชัดเจนในช่วงโควิด-19 ในช่วงปี 2563-2564 และจำนวนห้องชุดที่ต่างชาติซื้อกลับฟื้นตัวขึ้นในปี 2565-2567 อย่างไรก็ตามในปี 2562 ต่างชาติซื้อห้องชุด 6,557 หน่วย ถือเป็นสัดส่วนเพียง 12% และในแง่มูลค่าซื้อ 30,516 ล้านบาท เป็นสัดส่วนเพียง 15% แต่ในครึ่งแรกของปี 2568 พบว่าต่างชาติซื้อห้องชุดถึง 20% ของจำนวนหน่วย และ33% ของมูลค่าห้องชุดทั้งหมดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
สำหรับทำเลที่ต่างชาตินิยมซื้อห้องชุดมากที่สุด ได้แก่ 1.แถวใจกลางเมือง รวมถึงย่านสีลม สาทร ชิดลม เพลินจิต ปทุมวัน พญาไท พระนคร ป้อมปราบฯ เป็นต้น โดยซื้อถึง 825 หน่วยหรือ 36% ของหน่วยที่มีผู้ซื้อทั้งหมด รวมมูลค่า 8,159 ล้านบาทหรือ 59% ของมูลค่าที่มีการซื้อขายทั้งหมด ทั้งนี้เพราะราคาขายห้องชุดในเขตใจกลางเมืองเป็นเงิน 9.89 ล้านบาท
2. แถวรัชดาภิเษก-ลาดพร้าว โดยซื้อถึง 725 หน่วยหรือ 31% ของหน่วยที่มีผู้ซื้อทั้งหมด รวมมูลค่า 3,043 ล้านบาทหรือ 22% ของมูลค่าที่มีการซื้อขายทั้งหมด ทั้งนี้เพราะอาจอยู่ใกล้สถานทูตจีน ใกล้สนามบินดอนเมือง และมีรถไฟฟ้าใต้ดิน เดินทางได้สะดวก เป็นต้น ราคาเฉลี่ยเป็นเงินหน่วยละ 4.197 ล้านบาท
3. แถวอ่อนนุช-สุวรรณภูมิ โดยซื้อ 245 หน่วยหรือ 11% ของหน่วยที่มีผู้ซื้อทั้งหมด รวมมูลค่า 1,095 ล้านบาทหรือ 8% ของมูลค่าที่มีการซื้อขายทั้งหมด ทั้งนี้เพราะอาจอยู่ใกล้เขตใจกลางเมือง เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิได้สะดวก เป็นต้น ราคาเฉลี่ยเป็นเงินหน่วยละ 4.470 ล้านบาท
4. แถวบางนา-เทพารักษ์ โดยซื้อ 232 หน่วยหรือ 10% ของหน่วยที่มีผู้ซื้อทั้งหมด รวมมูลค่า 622 ล้านบาทหรือ 5% ของมูลค่าที่มีการซื้อขายทั้งหมด ทั้งนี้เพราะอาจอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น ราคาเฉลี่ยเป็นเงินหน่วยละ 2.679 ล้านบาท
ขณะนี้ต่างชาติได้รับอนุญาตให้ซื้อห้องชุดอยู่แล้วถึง 49% ยกเว้นในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่ให้ต่างชาติซื้อได้ถึง 100% แต่ปรากฏว่าแทบไม่มีโครงการใดที่ต่างชาติจะสนใจซื้อเกินกว่า 49% การเปิดให้ต่างชาติซื้อห้องชุดก็ควรมีมาตรการทางภาษีบางประการ เพื่อให้รัฐบาลได้เงินภาษีจากชาวต่างชาติมาพัฒนาประเทศไทย