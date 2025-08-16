เปิดรายได้-กำไร 40 บริษัทอสังหาฯ ครึ่งปีทรุดหนัก มี 18 บริษัทขาดทุน
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล ดับเบิลยู เอส วิสดอม แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า รายได้รวม 40 บริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครึ่งปีแรกของปี 2568 มีมูลค่ารวม 131,217 ล้านบาท ลดลง 15.21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2567 โดยบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มีรายได้สูงสุด 17,786 ล้านบาท
ขณะที่กำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 8,369 ล้านบาท ลด 37.17% มี 22 บริษัทที่มีกำไรและมีขาดทุน 18 บริษัท โดยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสูงสุด 2,212.48 ล้านบาท สำหรับสินค้าคงเหลือและอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ที่ 725,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.8% โดยบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มีสินค้าคงเหลือและอยู่ระหว่างการก่อสร้างสูงสุดที่ 99,259 ล้านบาท