เสนา ฝ่าปัจจัยลบ โชว์ผลประกอบการครึ่งปี กำไรโต 37% ตอกย้ำการเงินแข็งแกร่ง
วันที่ 16 สิงหาคม นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินทุนและการลงทุน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า แม้กำลังซื้อยังชะลอจากภาวะหนี้ครัวเรือนสูงและความผันผวนรอบด้าน บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาอสังหาฯ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ ผ่าน 3 โซลูชันหลัก คือ โครงการขายบ้านคุณภาพ, LivNex เช่าออมบ้าน และ RentNex เช่าตรง โดยมี “เงินสดใจดี” บริการที่ปรึกษาทางการเงินภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ LivNex เช่าออมบ้าน ถือเป็นโซลูชันทางการเงินที่ช่วยให้ผู้เช่าสามารถสะสมเงินดาวน์และมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านภายใน 3 ปี
“ท่ามกลางความท้าทายในธุรกิจอสังหาฯ บริษัทสามารถสร้างผลกำไรในไตรมาส 2/2568 ได้อย่างโดดเด่นและมั่นคง จากการเร่งโอนโครงการร่วมทุน การบริหารต้นทุนก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างรายได้ต่อเนื่องจากโครงการที่เปิดขายแล้ว”
นางสาวอธิกากล่าวว่า โดยบริษัทมีผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 มียอดขายจากธุรกิจอสังหาฯ รวมทั้งสิ้น 8,843 ล้านบาท เป็นยอดขายอสังหาฯเพื่อขาย 7,215 ล้านบาท ยอดขายจาก LivNex (เช่าออมบ้าน) 1,628 ล้านบาท และมียอดรายได้รวมทั้งสิ้น 2,640 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 823 ล้านบาท คิดเป็น 33% ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้น 76% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิ 301 ล้านบาท คิดเป็น 11% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ทั้งนี้ ณ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทมียอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 7,453 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ในปี 2568 ประมาณ 4,438 ล้านบาท ซึ่งในช่วงไตรมาส 3-4 จะมีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จอีก โครงการ 2 ประกอบด้วย โครงการ เฟล็กซี่ เมกะ สเปซ บางนา และ โครงการ เสนา พาร์ค แกรนด์ 2 รามอินทรา โดยบริษัทยังมีสินค้าคงเหลือขายอีกจำนวน 45,955 ล้านบาท ในจำนวนดังกล่าว มีสินค้าที่สร้างเสร็จแล้วพร้อมขายแล้วโอนรับรู้รายได้ประมาณ 11,457 ล้านบาท
ขณะที่สัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) อยู่ที่ 1.27 เท่า ต่ำกว่ากรอบ 2.50 เท่าตามข้อกำหนดสิทธิฯ พร้อมเตรียมชำระคืนหุ้นกู้รุ่น SENA259A มูลค่า 1,530 ล้านบาท ในวันที่ 15 กันยายน 2568 ตอกย้ำวินัยทางการเงิน และอยู่ระหว่างการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2568 โดยมีอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.70%–5.95% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 15–17 กันยายน พ.ศ. 2568 ผ่าน 16 สถาบันการเงินชั้นนำ โดย SENA ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2568