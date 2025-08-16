ราคาทองขยับเงียบๆ ไม่หลุดบาทละ 5 หมื่น ผู้ค้ามั่นใจส.ค.ขึ้นต่อ โอกาสแตะ 52,800 บาท
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือนสิงหาคม 2568 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2568 จากระดับ 74.80 จุด มาอยู่ที่ 75.03 เพิ่มขึ้น 0.23 จุด หรือ คิดเป็น 0.30% ปัจจัยทำให้ดัชนีเพิ่มขึ้น ได้แก่ ความกังวลเศรษฐกิจโลกถดถอย เงินบาทอ่อนค่า ความตึงเครียดของสงครามการค้า ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงคาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำในช่วงเดือน สิงหาคม 2568 จากกลุ่มตัวอย่าง 320 ราย ในจำนวนนี้มี 140 ราย หรือเทียบเป็น 44% คาดว่าจะไม่ซื้อทองคำ ส่วนจำนวน 118 ราย หรือเทียบเป็น 37% คาดว่าจะซื้อทองคำ และจำนวน 62 ราย หรือเทียบเป็น 19% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำในเดือนนี้หรือไม่
อีกทั้งผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 12 ราย ในจำนวนนี้มี 6 ราย หรือเทียบเป็น 50% เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน สิงหาคม 2568 จะเพิ่มขึ้น และจำนวน 4 ราย หรือเทียบเป็น 33% คาดว่าจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน กรกฎาคม 2568 ส่วนจำนวน 2 ราย หรือเทียบเป็น 17% คาดว่าจะลดลง
พิบูลย์ฤทธิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการคาดการณ์กรอบราคาทองคำในเดือนสิงหาคม 2568 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมอง ดังนี้ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 3,263 – 3,431 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 50,300 – 52,800 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาท ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 32.01 – 32.90 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
“การลงทุนทองคำในเดือน สิงหาคม 2568 ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างกว้าง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลายด้าน เช่น ทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนยังคงมองทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะเดียวกัน ราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นแรงมักเจอแรงขายทำกำไร ทำให้เกิดความผันผวนอยู่เสมอ จากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา พบว่าทุกครั้งที่ราคาขยับขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบเดือน มักมีแรงขายทำกำไรออกมา กดดันให้ราคาย่อลงอีกครั้ง ในขณะที่ช่วงราคาย่อตัวมักมีแรงซื้อกลับเข้ามา ทำให้การเคลื่อนไหวเป็นลักษณะขึ้น-ลงสลับกันไปตามปัจจัยตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าวันที่ 16 สิงหาคม สมาคมค้าทองคำ ประกาศปรับราคาทองคำ เปิดตลาดเพิ่มขึ้น 50 บาท โดยทองแท่ง รับซื้อ (บาท) 51,250 บาท ขายออก (บาท) 51,350 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อ (บาท) 50,225.08 บาท ขายออก (บาท) 52,150 บาท อิง Gold Spot 3,337 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ ค่าเงิน 32.51 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม พบว่า การเคลื่อนไหวของราคาทองในสัปดาห์ที่ผ่านมา ผันผวนขึ้นลงเฉลี่ย 3-5 ครั้งต่อวัน และราคายังทะลุ5 หมื่นบาทต่อ 1 บาททองคำต่อเนื่องมาแล้ว 2 เดือน