ตรวจผลการออกสลากออมสิน งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2568
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 608 ฮ 6624087
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 618 ช 7199284
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 3,195 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
2147470 , 9966157 , 4546475 , 4479679 , 8470147
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 6,390 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
6779019 , 0677704 , 3591735 , 2760098 , 4083247
0480987 , 4968779 , 7854372 , 9176197 , 1369911
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 9,585 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
4800968 , 8814949 , 0407614 , 2194676 , 3641860
3714362 , 0698410 , 0998120 , 4295702 , 6185482
7140587 , 0205961 , 5201999 , 0910553 , 3825075
เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง 627,269 อันดับ อันดับละ 200 บาท
5431
เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง 5,853,553 อันดับ อันดับละ 80 บาท
257
รางวัลเพื่อการศึกษา ออก 5 ครั้ง อันดับละ 30,000 บาท
1766293 , 1649054 , 1751580 , 1612417 , 1863254