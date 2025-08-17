พาทัวร์ ‘โลเกชั่น’ ถ่ายหนังฟอร์มยักษ์ ทำเล ‘เมืองไทย’ ไม่แพ้ชาติใดในโลก

หนึ่งกระแสที่อยู่คู่กับการเดินทางท่องเที่ยวอย่างยาวนานคือเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ดังระดับโลก รายการผ่านสื่อโซเชียลหรือซีรีส์สุดฮอตฮิตในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งหากย้อนไปช่วง 10-20 ปี ก่อนหน้านี้ กระแสการท่องเที่ยวเพื่อตามรอยซีรีส์ดัง มักเข้ามายั่วยวนคนไทยให้เก็บกระเป๋าออกไปตามรอยสถานที่ในต่างประเทศมากกว่า ถือเป็นกลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมบันเทิง เชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยวของประเทศนั้นๆ แถมกวาดรายได้แบบมหาศาลจากฐานแฟนคลับเดิม แฟนคลับใหม่
สำหรับประเทศไทย จากการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของอุตสาหกรรมบันเทิงไทย ที่ได้สร้างกระแสฟีเวอร์จากภาพยนตร์ดังๆ หลายเรื่อง เช่นกัน อาทิ องค์บาก ต้มยำกุ้ง บางกอกแดนเจอรัส สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก หรือแม้แต่ละครไทยอย่าง บุพเพสันนิวาส กระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามโลเกชั่นจริงที่ใช้ถ่ายทำในหนังหรือละครเหล่านั้น ส่งผลให้การท่องเที่ยวของไทยได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น และภาคการท่องเที่ยวไทยก็เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สร้างรายได้หลักของประเทศไทยด้วย
โดยเฉพาะตั้งแต่ปรากฏการณ์ “บุพเพสันนิวาส” ฟีเวอร์ทั่วประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาสวมชุดไทยตามรอยโลเกชั่นวัดวาอารามในเรื่องอย่างล้นหลาม และยิ่งส่งเสริมความร้อนแรงของประเทศไทย
มากขึ้น เมื่อมีกองถ่ายเข้ามาใช้ไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำทั้งหนัง รายการ มิวสิกวิดีโอ (เอ็มวี) และสารคดีในประเทศไทย อาทิ ซีรีส์ King the land เพลง Party-music video ของวง Girl’s Generation ซีรีส์ Jealousy Incarnate รายการ Running man รวมถึงหนังที่โด่งดังระดับโลกอย่างเดอะไวท์โลตัส ทั้ง 3 ซีซั่น
จากนั้นทำให้กระแสภาพยนตร์และซีรีส์ไทยหลายเรื่อง กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาตามรอยสถานที่ถ่ายทำในประเทศไทย และเราสามารถดึงดูดกองถ่ายหนังต่างชาติฟอร์มยักษ์เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำได้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเพิ่งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ คือ Jurassic World: Rebirth ที่ถ่ายทำในประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2567 โดยเลือกโลเกชั่น 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ อาทิ หาดไร่เลย์ (ฉากเปิดตัว) บ้านบากัน น้ำตกห้วยโต้ คลองหรูด (คลองน้ำใส) หาด
นายเหมือง ถ้ำโต๊ะหลวง เขาขนาบน้ำ เขาหงอนนาค พังงา อาทิ อ่าวพังงา ตรัง อาทิ หาด Sunset เกาะกระดาน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นบทบาทสำคัญในการ ประสานงานและอำนวยความสะดวก (Ease of Filming) ให้กับกองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติ ทั้งในระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อให้การถ่ายทำในประเทศไทยดำเนินไปอย่างสะดวก ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ รวมถึง ททท. กรมการท่องเที่ยว และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันผลักดันมาตรการจูงใจผ่านการคืนเงิน (Cash Rebate) แก่กองถ่ายต่างชาติในอัตรา 15-30% เพื่อดึงดูด
การลงทุนจากกองถ่ายภาพยนตร์ระดับโลกให้เข้ามาใช้โลเกชั่นในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
พร้อมเริ่มโครงการ “Location Thailand” มุ่งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ถ่ายทำ เพื่อกระตุ้นความสนใจและแรงบันดาลใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ควบคู่กับการเชิญชวนและสนับสนุนให้กองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศเข้ามาดำเนินการถ่ายทำในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ถ่ายทำอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางหลักของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกอย่างยั่งยืน
เพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับการท่องเที่ยว และผลักดันให้เติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง การเที่ยวตามรอยหนังถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักที่ต้องสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง “ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านความหลากหลายของโลเกชั่นและความพร้อมของจุดหมายปลายทาง มีภูมิประเทศทั้งเมืองใหญ่ ชายทะเล ภูเขา และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเสน่ห์ จึงสามารถตอบโจทย์งานสร้างสรรค์ได้หลากหลายแนว ทั้งภาพยนตร์แอ๊กชั่น ดราม่า ไปจนถึงแฟนตาซี รวมถึงศักยภาพ ทีมโปรดักชั่นในประเทศ ที่มีความพร้อมในทุกขั้นตอนของการผลิตสื่อ ไม่ว่าจะเป็น Pre-Production, Production หรือ Post-Production ด้วยอุปกรณ์ทันสมัย และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง รองรับการทำงานของกองถ่ายขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมืออาชีพ
สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ความร่วมมือจากภาคเอกชนในประเทศ โดยภาคธุรกิจไทยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงานถ่ายทำ ไม่ว่าจะเป็นสายการบินที่เสนอราคาพิเศษ โรงแรมที่อำนวยความสะดวกเรื่องที่พัก และสถานประกอบการต่างๆ ที่ร่วมให้บริการโลเกชั่น ภายใต้การประสานงานและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด ซึ่งภาพยนตร์ Jurassic World: Rebirth ถือเป็นตัวอย่างสำคัญที่สะท้อนการขับเคลื่อน Film-Induced Tourism หรือการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ สอดคล้องกับแนวทางของ ททท.ในการใช้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ผ่านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยบนเวทีโลก กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่ถ่ายทำอย่างยั่งยืน
“ททท.มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ เป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำในแหล่งท่องเที่ยว และต่อยอดประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดทำกิจกรรมตามรอยเส้นทางภาพยนตร์ Jurassic World เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ปรากฏในภาพยนตร์ในพื้นที่ถ่ายทำ และสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่น่าสนใจเผยแพร่ผ่านช่องทางของ ททท. และพันธมิตรสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป” ผู้ว่าการ ททท.กล่าว
ผู้ว่าการ ททท.ให้ข้อมูลอีกว่า ความสำเร็จที่ต้องฉายภาพให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมของภาพยนตร์ Jurassic World: Rebirth ที่ได้เข้ามาถ่ายทำในไทย คือใช้งบประมาณกว่า 400 ล้านบาท ถือเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่มีมูลค่าเงินลงทุนในประเทศไทยหลักร้อยล้าน นอกจากการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านภาพยนตร์แล้วยังสร้างงานให้กับชาวไทยมากถึง 2,245 ราย ครอบคลุมทั้งทีมงาน
เบื้องหลัง บริษัทโปรดักชั่น และผู้ให้บริการในพื้นที่ สะท้อนศักยภาพของไทยในฐานะ World-Class Film Destination
นอกจากนี้ ททท.ยังได้ร่วมกับพันธมิตร Netflix โปรโมตการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยผ่านภาพยนตร์ อาทิ Midnight Asia: กิน เต้น ฝัน, Hidden Gem รวมทั้งส่งเสริมการนำละครไทยไปฉายที่ต่างประเทศ อาทิ ททท. สำนักงานกรุงโซล เคยนำภาพยนตร์และซีรีส์ไทยไปฉายในประเทศเกาหลีใต้ อาทิ ละครเรื่อง ทองเอก หมอยาท่าโฉลง ข้าวสารแทงโก้, ภาพยนตร์ เฟรนด์โซน ร่างทรง ฉลาดเกมส์โกง
ดูสถิติความสำเร็จของการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมภาพยนตร์ควบคู่กับภาคท่องเที่ยวในปี 2568 ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ประเทศไทยต้อนรับกองถ่ายทำต่างชาติแล้วถึง 279 เรื่อง สร้างรายได้หมุนเวียนสู่ประเทศกว่า 2,866 ล้านบาท ซึ่ง ททท.ใช้พลังของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) และต่อยอดส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยแต่ละภูมิภาคของไทยล้วนมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ถูกนำไปใช้เป็นฉากสำคัญในผลงานระดับโลกหลายเรื่อง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของไทยคู่ขนานไปด้วย อาทิ
เชียงใหม่ ได้รับเลือกให้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์จีนชื่อดังอย่าง Lost in Thailand ที่เล่าเรื่องราวการผจญภัยสุดป่วนในประเทศไทย สะท้อนถึงบรรยากาศเมืองเหนืออันเป็นเอกลักษณ์
พิษณุโลก จังหวัดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติอันงดงาม ได้รับเลือกเป็นฉากในภาพยนตร์แนวไซไฟฟอร์มยักษ์เรื่อง The Creator ที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับฉากธรรมชาติอันสวยงาม สร้างโลกอนาคตที่น่าทึ่ง
ราชบุรี กลายเป็นสมรภูมิระห่ำในภาพยนตร์แอ๊กชั่นสุดมันส์อย่าง Extraction ที่นำเสนอฉากต่อสู้สุดเข้มข้นจำลองอินเดียในประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยสีสันและความคึกคัก เป็นอีกหนึ่งโลเกชั่นยอดนิยมที่ปรากฏในผลงานระดับโลกมากมาย อาทิ ตลาดน้อย ย่านเก่าแก่เปี่ยมเสน่ห์แห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากในซีรีส์อเมริกัน S.W.A.T. Season 6 ถนนเยาวราช สีสันยามค่ำคืนและบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของไชน่าทาวน์แห่งนี้ ได้รับเลือกเป็นฉากถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลง Rockstar ของ Lisa BLACKPINK ซึ่งสร้างกระแสไปทั่วโลก สถานีรถไฟหัวลำโพง สถานีรถไฟเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ปรากฏในซีรีส์ซุปเปอร์ฮีโร่จาก Marvel Studios อย่าง Ms. Marvel
ภูเก็ต ได้รับเลือกให้เป็นฉากของภาพยนตร์ Meg 2: The Trenchที่นำเสนอความยิ่งใหญ่ของสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์
กระบี่ ได้รับความไว้วางใจจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ถึง 2 เรื่อง ได้แก่ Fast & Furious 9 และล่าสุดก็คือ Jurassic World: Rebirth ที่กวาดรายได้แล้วกว่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐ มากกว่าทุนสร้างไป 2-3 เท่าตัวแล้ว
เมืองไทยยังมีสถานที่น่าเที่ยวอีกเยอะที่รอการเยี่ยมเยือนที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก