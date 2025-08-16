บุกยึด พาวเวอร์แบงก์-อะแดปเตอร์ ไร้มอก. คาไลน์การผลิต ยึดของกลางนับแสนชิ้น
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรี ได้โพสต์เฟซบุ๊ก นำทีมตรวจสอบบริษัท ผู้ผลิตและนำเข้า อะแดปเตอร์และเพาเวอร์แบงค์ โดยระบุว่า
“แกะกันสดๆให้เห็นกับตา ใบอนุญาตก็มีทำไมไม่ทำให้ถูกต้องหรือใช้ใบอนุญาตเป็นทางผ่าน เอาของลดเกรดมายัดไส้ใน
ตรวจสอบ 2 บริษัท ผู้ผลิตและนำเข้า อะแดปเตอร์และเพาเวอร์แบงค์ พบเซลล์แบตเตอรี่กว่าหมื่นชิ้น วางรอประกอบเป็นเพาเวอร์แบงค์
ตรวจสอบใบอนุญาตมีครบ แต่ลองตรวจสอบที่เซลล์แบตเตอรี่ไม่มี มอก. บางชิ้นมีคิวอาร์โค้ดให้สแกน คิดว่าให้สแกนดูใบอนุญาตแต่กลับเป็นลิงค์ปลอม
ถัดไปเห็นพนักงานกำลังประกอบเพาเวอร์แบงค์ ใส่เซลล์แบตเตอรี่ไม่มี มอก. เลยสงสัยขอสุ่มตรวจทุกแบบรุ่นที่วางรอสกรีนยี่ห้อ
ปรากฏเหมือนกันหมดทุกแบบรุ่น คือเซลล์แบตเตอรี่ไม่มีมาตรฐาน มอก. แถมอะแดปเตอร์ที่ผลิตบางรุ่น คุณสมบัติก็ไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต
เจ้าหน้าที่อายัดเซลล์แบตเตอรี่ เพาเวอร์แบงค์ อะแดปเตอร์ รวมทั้งหมดกว่าแสนชิ้น และดำเนินคดีทั้งโทษจำและโทษปรับ ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานแบบจุกๆ
นางสาวฐิติภัสร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ทีมสุดซอย พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ สมอ. เข้าตรวจควบคุมบริษัท เอ็นวิโอ้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์ และพาวเวอร์แบงค์ รวมถึงคลังสินค้าของบริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด
จากการตรวจสอบในสถานที่ดังกล่าว พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. ของ สมอ. ดังนี้ 1.เซลล์แบตเตอรี่ ไม่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน และไม่ระบุชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวน 10,182 ชิ้น มูลค่า 2,036,400 บาท เป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 มีโทษตามมาตรา 48 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้าน หรือทั้งจำทั้งปรับ
2.อะแดปเตอร์ แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับที่ระบุในใบอนุญาต จำนวน 107,226 อัน มูลค่า 11,473,182 บาท เป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 36 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เกี่ยวข้องกับการนำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษตามมาตรา 48 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้าน หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 55 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมมูลค่ายึดอายัดทั้งสิ้นประมาณ 13,509,582 บาท
