เทรนด์อสังหาย้อนกลับ ชุบชีวิตตึกเก่า ที่ดินแปลงจิ๋ว สู่โรงแรม คาเฟ่ ทำเลเจริญกรุง ทรงวาด เยาวราช มาแรง
ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ เริ่มเปลี่ยนทิศทางจากการขยายตัวออกนอกเมือง กลับมาสู่กระแสการ “Re-Development” หรือปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ที่เสื่อมโทรมหรือไม่ได้ใช้งานให้ดีขึ้น ผ่านกระบวนการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ก่อสร้างสิ่งใหม่ หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ โดยมีหลายทำเลที่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก อาทิ ตลาดน้อย อารีย์ เจริญกรุง ทรงวาด เยาวราช และวงเวียน 22 เนื่องจากเป็นทำเลที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมและโครงสร้างเมืองที่โดดเด่นอยู่แล้ว
“Redevelopment ไม่ใช่เพียงการฟื้นฟูอาคาร แต่คือการฟื้นฟูบริบทของเมืองให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และชุมชน เราจะเห็นโกดังเก่าถูกเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิตี้มอลล์ โรงแรมบูติก หรือคาเฟ่ ซึ่งเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนผ่านจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ ให้กลายเป็นแหล่งสร้างรายได้และคุณค่าใหม่” ดร.จิตติศักดิ์ กล่าว
ทั้งนี้ เทรนด์ Redevelopment เป็นแนวทางที่มีมานานในประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ และเป็นกลไกสำคัญในแนวคิดของการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ที่ดินเปล่าหายากและราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบัน ที่การขยายตัวของโครงการที่อยู่อาศัยเริ่มออกไปสู่ทำเลที่ผู้บริโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เริ่มตามไปไม่ทัน อย่างไรก็ดี การก้าวเข้าสู่ตลาด Redevelopment จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจหลายอย่าง ทั้งเข้าใจเมือง เข้าใจผู้คน และเข้าใจบริบท เพื่อให้สามารถพัฒนาโครงการที่เกิดคุณค่าและเพิ่มมูลค่าได้อย่างยั่งยืน
ด้าน นายบริสุทธิ์ กาสินพิลา Co-Founder & Director หลักสูตร The NEXT Real หลักสูตรสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเครือข่ายนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กล่าวว่า ในอดีต ตลาด Redevelopment หรือ ReDev ซึ่งเป็นการนำเอาอาคารเก่ามาปรับปรุงให้เกิดมูลค่าใหม่และการนำเอาที่ดินแปลงเล็กที่ถูกมองข้ามมาพัฒนาสร้างมูลค่าใหม่ เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเท่าปัจจุบัน การเข้าใจวิธีคิดแบบ ReDev จึงเป็นโอกาสสำหรับเจ้าของที่ดิน (Landlord) และนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์
อย่างไรก็ดี ผู้จะก้าวเข้าสู่ตลาด Redevelopment จำเป็นต้องเข้าใจศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เพื่อให้สามารถพัฒนาโครงการในพื้นที่เมืองเดิมได้อย่างเหมาะสม อาทิ 1.เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของเมือง 2.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.ความเข้าใจทำเล 4.มุมมองด้านงานศิลปะและดีไซน์ และ 5.ความเข้าใจงานรีโนเวท จึงเป็นเรื่องท้าทายของผู้พัฒนาโครงการรุ่นใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นจากตลาดนี้ ทางหลักสูตร The NEXT Real จึงได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ “ReDev” รวบรวมผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในหลากหลายด้าน รวมถึงผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ในตลาดนี้ มาร่วมมอบองค์ความรู้ให้แก่ Landlord นักลงทุนรุ่นใหม่ และผู้สนใจก้าวเข้าสู่ตลาดนี้ ตั้งแต่ทักษะการวิเคราะห์ศักยภาพทรัพย์สินเดิม การออกแบบใหม่ การวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและความต้องการของตลาด ผังเมือง
“ReDev ไม่ใช่แค่หลักสูตรการพัฒนาอสังหาแบบใหม่ แต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดของคนทำอสังหาฯ ให้มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้ว และต่อยอดเป็นโครงการที่ตอบโจทย์อนาคต เราตั้งใจให้หลักสูตรนี้เป็นพื้นที่สร้างระบบนิเวศน์ หรือ Ecosystem ที่รวบรวมคนที่เกี่ยวข้องกับคนในวงการ ReDev ไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ Developer รุ่นใหม่ เจ้าของทรัพย์สิน สถาปนิก นักวางผังเมือง นักลงทุน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ไปจนถึงผู้สนใจการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน เชื่อว่าจะสร้างประโยชน์ให้แก่การเติบโตของตลาดอย่างยั่งยืน” นายบริสุทธิ์ กล่าว