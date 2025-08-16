จ่อดึง ธอส.-ออมสิน ร่วมแก้หนี้บ้าน 5 ล้านล้าน ลดภาระผ่อน คุม NPL-ถูกแบงก์ยึด

จ่อดึงธอส.-ออมสิน ร่วมแก้หนี้บ้าน 5 ล้านล้าน ลดภาระผ่อน คุม NPL-ถูกแบงก์ยึด
นายสุนทร สถาพร นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้บ้าน ซึ่งมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นประธาน ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางแก้ไขปัญหาโดยรับข้อเสนอการแก้ปัญหาหนี้บ้าน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แก้หนี้เดิมมีอยู่กว่า 5.1 ล้านล้านบาท อาทิ สนับสนุนการโอนทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้เพื่อลดภาระหนี้ โดยรัฐยกเว้นค่าโอนให้ลูกหนี้จะโอนทรัพย์สินคืนให้แบงก์เพื่อชำระหนี้ ช่วยปลดภาระหนี้สินได้ง่ายขึ้น, ขยายความช่วยเหลือลูกหนี้บ้านเดิมในกลุ่มหนี้ใกล้จะเสีย(SM) มีอยู่ 176,000 ล้านบาทและหนี้เสีย 249,000 ล้านบาท
นอกจากนี้มีปรับปรุงพ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เพื่อรวมหนี้และให้สามารถปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้เดิมที่มีวินัยการชำระดี เพื่อนำไปชำระหนี้กับแบงก์อื่นหรือหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า ทั้งยังช่วยไม่ให้บ้านที่ผ่อนกับธอส.ถูกยึด ลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มสภาพคล่อง โดยธอส.จะรับไปดำเนินการ,ให้แบงก์รัฐและเอกชนลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลูกหนี้ดี รวมถึงลดดอกเบี้ยภาคประชาชนและเอกชน ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)และหลายแบงก์ได้ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงแล้ว 0.25% ต่อปี
นายสุนทรกล่าวว่า อีกส่วนคือให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อใหม่ได้ เพื่อแก้ปัญหากู้แบงก์ไม่ผ่าน อาทิ รัฐสนับสนุนการรับประกันหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ หรือ mortgage insurance ประมาณ 20% ของวงเงินสินเชื่อใหม่ในระยะเวลา 2-3 ปีแรก เพื่อให้แบงก์รัฐและเอกชนกล้าปล่อยสินเชื่อใหม่มากขึ้น,เพิ่มทุนให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทั้งธอส.และออมสิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อทั่วไปได้มากขึ้น ,ทบทวนระเบียบราชการเกี่ยวกับภาวะลมละลาย โดยพิจารณาทบทวนและปรับปรุงระเบียบข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับกรณีของข้าราชการตำรวจ ทหาร และอัยการ ที่ไม่จำเป็นต้องออกจากราชการหากประสบภาวะล้มละลายที่ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติทุจริตในหน้าที่ เพื่อให้ข้าราชการมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อเนื่อง สามารถชำระหนี้ได้ และไม่สร้างภาระทางสังคม เป็นต้น
“เป้าหมายการแก้ไขหนี้สินบ้าน เพื่อให้ลูกหนี้ที่กำลังผ่อนชำระ ยังสามารถชำระหนี้ได้ต่อเนื่อง ไม่เป็นหนี้เสียจนถูกยึดบ้าน และให้ผู้ที่จะซื้อบ้านและมีศักยภาพด้านรายได้ สามารถได้รับสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านได้ ขณะที่ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาโครงการและขายที่อยู่อาศัยได้ ชำระหนี้ได้ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เพราะปัจจุบันผู้กู้รายใหม่ถูกปฎิเสธสินเชื่อจากแบงก์เฉลี่ยสูงถึง 45% และ70% สำหรับบ้านต่ำ 3 ล้านบาท” นายสุนทรกล่าว
นายสุนทรกล่าวว่า โดยคณะอนุกรรมการฯจะรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ซึ่งมี นายจักรพงษ์ แสงมณี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ เพื่อนำเป็นแนวทางแก้ไขหนี้ภาคครัวเรือนที่มีอยู่กว่า 13.55 ล้านล้านบาทต่อไป