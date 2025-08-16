ส่อง เซ็นทรัล พาร์ค แลนด์มาร์กใหม่กลางกรุง มีครบห้างหรู สำนักงาน สวนลอยฟ้าใหญ่ 7 ไร่ เปิด 4 ก.ย.นี้
นับถอยหลังบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เตรียมสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกครั้งใหม่ เผยโฉมเฟสแรกโครงการ‘เซ็นทรัล พาร์ค’ ศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในวันที่ 4 กันยายน 2568 ก่อนเปิดเต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายนนี้
โครงการเป็นมิกซ์ยูส ตั้งอยู่บนที่ดินกว่า 23 ไร่ บนถนนพระราม4 ตรงข้ามสวนลุมพินี มีพื้นที่ศูนย์การค้า 130,000 ตารางเมตร แหล่งรวมแบรนด์ดังระดับเวิลด์คลาสเข้ามาเปิดบริการกว่า 200 แบรนด์ รวมถึงแบรนด์ที่มาเปิดครั้งแรกในไทย พร้อม Roof Park สวนลอยฟ้าใจกลางเมืองขนาด 7 ไร่ ใหญ่ที่สุดในไทย
ส่วนอาคารสำนักงาน เซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเศส สูง 43 ชั้น เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอที่ทันสมัยแห่งใหม่ใจกลางย่านสีลม สามารถวิวสวนลุมแบบพาโนรามิก มีการดีไซน์ไอคอนิกที่ผสานศาสตร์ฮวงจุ้ย เสริมพลังชีวิตและความมั่นคง เพราะที่นี่เป็นต้นแบบอาคารสีเขียวระดับโลก
ยังตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมือง โดยอาคารสามารถเชื่อมตรงด้วยสองรถไฟฟ้า ทั้ง BTS ศาลาแดง เข้าสู่ชั้น L1 Street Luxury และ MRT สีลม สู่ชั้น LG Street Food และ Food Court ผ่านสกายวอล์คและทางเชื่อมภายในอาคาร ยังรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียมทั้งศูนย์การค้า โรงแรม ร้านอาหาร และพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่
นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินการบัญชี และกลุ่มธุรกิจโรงแรมและสำนักงาน CPN กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดอาคารสำนักงานกำลังเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงไตรมาสแรกปี 2568 มีพื้นที่สำนักงานใหม่เข้าสู่ตลาดมากกว่า 524,000 ตารางเมตร ส่งผลให้พื้นที่เช่ารวมแตะระดับ 6.314 ล้านตารางเมตรทั่วกรุงเทพฯ ขณะเดียวกัน พฤติกรรมของผู้เช่ายุคใหม่มีความคาดหวังที่สูงขึ้นในทุกมิติ ไม่ว่าความยืดหยุ่นของพื้นที่ การออกแบบที่รองรับการทำงานหลากหลายรูปแบบ ไปจนถึงเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับแนวคิด ESG และ Well-being
“ที่นี่จะเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งเป็นมิกซ์ยูสระดับเรือธงของเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งเซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเศส ไม่ได้เป็นเพียงอาคารสำนักงานคุณภาพสูงเท่านั้น ยังมีบทบาทสำคัญยกระดับพื้นที่สีลม-พระราม 4 ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ เชื่อมโยงการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างไร้รอยต่อ เชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟฟ้า และเปิดรับธุรกิจแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน ตอบรับการเปลี่ยนแปลงของเมืองในศตวรรษหน้า”นภารัตน์กล่าว
จากกรุงเทพฯ CPN พร้อมกดปุ่มเปิด ”เซ็นทรัล กระบี่”ศูนย์การค้าลำดับที่ 44 มูลค่า 4,500 ล้านบาท ในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ ด้วยขนาดพื้นที่ 47,500 ตารางเมตร ภายใต้การออกแบบ Fully-Integration with Nature แบบ Semi-outdoor สะท้อนธรรมชาติของหมู่เกาะและภูเขาอันเป็นเอกลักษณ์ของกระบี่ และอัตลักษณ์วิถีชุมชน ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกระบี่ และเป็นหนึ่งภายในโครงการมิกซ์ยูส บนที่ดิน 114 ไร่ ในอนาคตมีแผนจะพัฒนาทั้งบ้านระดับพรีเมียม คอนโดมิเนียม และโรงแรม