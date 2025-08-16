แว่นท็อปเจริญ ปรับแผนเสิร์ฟคนยุคใหม่ เปิดร้านแว่นตาถึง ‘เที่ยงคืน’ บุกใจกลางกรุง-เมืองท่องเที่ยว

ครั้งแรก แว่นท็อปเจริญ เปิดตัว ร้านแว่นตาเที่ยงคืน นำร่อง 15 สาขา ย่านใจกลางกรุง เมืองท่องเที่ยว
นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (มหาชน) เจ้าของร้านค้าแว่นตาท็อปเจริญ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำบริการด้านสายตาแบบครบวงจร ได้เปิดตัวครั้งแรก “ร้านแว่นตาเที่ยงคืน” พร้อมบริการแว่นด่วน 20 นาที เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ต้องการความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีเวลารับบริการด้านสายตาที่มากขึ้นกว่าเดิม
สำหรับแคมเปญ “ร้านแว่นตาเที่ยงคืน” นี้ผุดขึ้นมาจากความตั้งใจของแว่นท็อปเจริญ เพื่อเอาใจกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีเวลาว่างในช่วงกลางวัน จึงอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเข้ารับคำปรึกษา ตรวจวัดสายตาฟรี ตัดแว่นและเลือกซื้อแว่นตาได้ในช่วงเวลากลางคืน แบบไม่ต้องเร่งรีบหรือกระทบกับภารกิจ การทำงาน หรือเรียนหนังสือ ฯลฯ ในช่วงเวลากลางวัน
โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เช้า และขยายเวลาให้บริการจนถึง 24.00 น. นำร่อง 15 สาขาที่ตั้งอยู่ในย่านออฟฟิศใจกลางเมือง รวมไปถึงเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่สาขา สยามสแควร์ ซอย 7, สุขุมวิท ซอย 11/1, มหาทุน, สุขุมวิท ซอย 35, สีลม ซอย 10, สีลม BTS ศาลาแดง, สี่แยกเสือป่า, หาดใหญ่ ตลาดกิมหยง, ราชบุรี (ตลาดทรัพย์สิน), เฉวง (เซ็นทรัล), หัวหิน ซอย 57, อ่าวนาง, กะตะ (โรงแรมโอโซ่), ป่าตอง (ข้างการไฟฟ้า) และภูเก็ต (ถนนภูเก็ต)
นอกจากนี้ แว่นท็อปเจริญ ยังได้มอบบริการ “แว่นด่วน 20 นาที” เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพการบริการที่ได้มาตรฐานสากล โดยลูกค้าจะได้รับการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดแม่นยำโดยหมอสายตา (นักทัศนมาตร) และผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ด้วยเครื่องมือที่ครบครัน รวมถึงเทคโนโลยี AI และระบบการเจียระไนเลนส์อัจฉริยะ ที่มาพร้อมการตัดประกอบแว่นตาด้วยทักษะความชำนาญของช่างแว่นที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ซึ่งลูกค้าสามารถรับแว่นใหม่ภายใน 20 นาที หลังจากตรวจวัดสายตาและชำระเงินเสร็จสิ้น พร้อมรับบริการล้างทำความสะอาดแว่นตา ปรับดัดทรง ขันน็อต และเปลี่ยนแป้นจมูก ให้สวมใส่สบายกระชับใบหน้าฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
“แคมเปญดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแว่นท็อปเจริญ ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันให้ได้มากที่สุด มีเป้าหมายสร้างความพึงพอใจ ความไว้วางใจจากลูกค้า ตอบโจทย์การมองเห็น การใช้ชีวิตในทุกรูปแบบ” นายนพศักดิ์กล่าว