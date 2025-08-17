จตุพร ชูพาณิชย์พึ่งได้ เชื่อมผู้ขาย-ผู้ซื้อ ดันราคาทุเรียนเบตง
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตามสถานการณ์การซื้อขายทุเรียนในพื้นที่อำเภอเบตง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตทุเรียนสำคัญของภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า ปัจจุบันราคาทุเรียนในพื้นที่ขยับตัวสูงขึ้น ถือเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกร จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมล้งรับซื้อ พบว่ามีการจัดการที่มีคุณภาพและเป็นระบบ เกษตรกรสามารถนำทุเรียนรุ่นแรกออกจำหน่ายได้ในราคาที่น่าพอใจ และขอบคุณผู้ประกอบการที่ให้ความจริงใจ ดูแลเกษตรกร และรับฟังข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด
“ดีใจแทนพี่น้องเกษตรกรที่มีล้งคุณภาพ และเป็นที่ปรึกษาได้ พาณิชย์ต้องพึ่งได้ ต้องเป็นที่พึ่งของทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อ เกษตรกรกับล้งต้องช่วยกัน ไทยต้องช่วยไทย” นายจตุพร กล่าว
ทั้งนี้ จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่ปลูกผลไม้ใหญ่แห่งหนึ่งของภาคใต้ตอนล่าง และการมีระบบรับซื้อที่เป็นธรรม ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีความมั่นใจและไม่ต้องเดินทางไกลไปขายที่อื่น โดยวันนี้ได้มาเยี่ยมล้งโกซาน ที่ดำเนินการโดย นายประเสริฐ คณานุรักษ์ ผู้ประกอบการไทยที่รับซื้อผลผลิตทุเรียนเพื่อการส่งออกทั้งในรูปแบบผลสดและการแกะเนื้อ โดยมีฐานดำเนินการหลักในอำเภอธารโตและอำเภอเบตง จังหวัดยะลา คาดการณ์ว่าในปีนี้จะสามารถรับซื้อทุเรียนได้ไม่น้อยกว่า 7,000 ตัน มีกำลังการรับซื้อในแต่ละวันสูงถึง 120 ตัน ถือเป็นแรงหนุนสำคัญที่สร้างเสถียรภาพด้านการตลาดและความมั่นใจให้แก่เกษตรกร
นายจตุพร กล่าวถึงการดำเนินโครงการธงเขียวว่า ได้พบกับพี่น้องเกษตรกรที่มาขายทุเรียนก็ได้ชี้แจงไปว่ากระทรวงพาณิชย์พร้อมช่วยเหลือพี่น้องโดยจัดโครงการสินค้าธงเขียวลดราคาปัจจัยการผลิตต่างๆ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกร โดยย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์จะทำทุกวิถีทางเพื่อลดภาระให้กับพี่น้องเกษตรกร และสร้างความมั่นใจว่าการค้าขายในพื้นที่จะเป็นธรรมและยั่งยืน
สำหรับจุดแข็งของกลุ่มเกษตรกรในอำเภอเบตง คือการสร้างเครือข่ายกับเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มนำร่องควบคุมคุณภาพการผลิตใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่หวาด อัยเยอร์เวง และเบตง ซึ่งมีเครือข่ายเกษตรกรมากกว่า 300 ราย มีการจัดระบบเก็บเกี่ยวที่ช่วยทุ่นแรงและลดความเสียหายของผลผลิต รวมถึงการใช้เครื่องมือเฉพาะรูปแบบใหม่เพื่อรักษาคุณภาพของทุเรียน อีกทั้งยังมีแผงทุเรียนในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้ามาตรวจสอบกระบวนการผลิตและคุณภาพได้โดยตรง ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ซื้อ-ผู้ขาย ที่จะช่วยผลักดันทุเรียนเบตงสู่ตลาดในและต่างประเทศอย่างมั่นคง