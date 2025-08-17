ศก.ไม่สดใสสกัดไทยหนีเที่ยวนอก แต่ไม่เดือดร้อนคนรวยตะลุยจีนดันแชมป์ที่ 1 ในใจ
นายโชติช่วง ศูรางกูร อุปนายกสมาคมสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (ทีทีเอเอ) และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดคนไทยเที่ยวนอกในปี 2568 คาดว่าจะมีประมาณ 10 ล้านคน เทียบเท่าปี 2567 ที่ผ่านมา ถือว่าไม่ได้เติบโตมากนัก แม้เห็นคนไทยออกเที่ยวประเทศจีนมากขึ้นแบบร้อนแรง แต่เป็นการเปลี่ยนจากประเทศอื่น อาทิ ไต้หวัน ฮ่องกง ถูกดึงตลาดเปลี่ยนไปจีนแทน ซึ่งประเทศจีนมีขนาดใหญ่ ทำให้มีเส้นทางใหม่ๆ ที่เดินทางไปท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ตลอด อาทิ เฉิงตู เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง ฮาร์บิน และมีราคาที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกัน ทำให้แนวโน้มคนไทยไปเที่ยวจีนเติบโตขึ้นมาเป็นอันดับ 1 แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้ดีมากนัก ทำให้ตลาดไทยเที่ยวนอกไม่ได้โตกว่าปีที่ผ่านมา อาทิ ลูกค้ากลุ่มองค์กรของบริษัทเองก็มีหลายรายที่เลื่อนการเดินทาง หรือตัดงบการเดินทางออกไปเลย
นายโชติช่วง กล่าวว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยในปัจจุบันค่อนข้างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าว่าเป็นครอบครัว หรือองค์กร เพราะเวลามีไม่เท่ากัน จึงเที่ยวจำนวนวันสั้นหรือยาวไม่เท่ากัน แต่เห็นแนวโน้มของคนที่เดินทางสั้นลง โดยเฉพาะกลุ่มองค์กร เพื่อบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่าย แต่ลูกค้ากลุ่มครอบครัวยังเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูงในการใช้จ่าย จึงไม่มีปัญหาในเรื่องการใช้จ่าย รวมถึงมีทางเลือกมากขึ้น ในเส้นทางที่หลากหลายมากขึ้น เพราะเที่ยวบินกลับมามากกว่าเดิม และมีราคาลดลงจากที่เคยสูงช่วงโควิดที่ผ่านมา
“บริษัทมีลูกค้าองค์กรสัดส่วนประมาณ 70% ซึ่งเห็นแนวโน้มการขอเลื่อนหรือยกเลิกทริปจากแผนที่วางไว้มากขึ้น และมีการลดจำนวนเพื่อลดค่าใช้จ่ายลงจากเดิมมากขึ้น ความจริงปี 2567 ก็มีเลื่อนกันบ้าง แต่ไม่ได้เยอะมากเท่าปีนี้ เพราะการเลื่อนแต่ละครั้ง เนื่องจากลูกค้าเป็นกรุ๊ปใหญ่ หากมีการเลื่อนการเดินทางก็ส่งผลกระทบหลายจุด ซึ่งปกติเราจะพยายามช่วยลูกค้า หากมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เก็บไว้ได้ก็จะเก็บไว้ ส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเก็บได้จริงๆ อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน หากมัดจำการจองไปแล้วก็ต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไป” นายโชติช่วง กล่าว
นายโชติช่วง กล่าวว่า สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางเอง (เอฟไอที) ช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาเห็นแนวโน้มการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงหยุดยาวปลายปีนี้ เพราะอย่างที่บอกว่า ตอนนี้ตลาดจีนมาแรง ราคาถูก สามารถเดินทางไปเที่ยวเองได้ง่าย เทียบกับญี่ปุ่นที่ตอนนี้ตั๋วเครื่องบินราคาค่อนข้างสูง ขั้นต่ำประมาณ 20,000 บาท แต่จีนยังอยู่ประมาณ 10,000 บาทต้นๆ และใช้เวลาเดินทางน้อยกว่า โดยคาดว่าเดือนตุลาคมนี้ คนไทยจะออกไปเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรง เพราะเป็นช่วงพีกของจีนที่มีความสวยงามมากที่สุด และกลุ่มครอบครัว ก็เป็นช่วงที่เด็กๆ ปิดเทอมด้วย จึงถือเป็นปลายทางที่ดึงดูดคนไทยสูงมาก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ท็อปกันซิวแชมป์แรกออลไทยแลนด์ฯ จากศึกสิงห์ พัทยา โอเพ่น 2025 ที่แหลมฉบัง
- งามหน้า! ตร.บุกบ่อนไฮโลงานศพ 2 ครั้ง รวบ ส.อบต.คนดังตั้งตัวเป็นเจ้ามือ
- พงศ์ชัย กลุ่มพลังหนุ่ม ชนะเลือกตั้ง ส.ท.นครนนท์ เขต 3 ‘นิยม’ พรรคปชน. แพ้เกือบ 900 คะแนน
- รมช.มหาดไทย-คณะ ลงพื้นที่ศรีสะเกษ มอบบ้านหลังใหม่ ประชาชนได้รับเสียหายเหตุปะทะ