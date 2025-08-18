เพื่อรับกระแส Jurassic World : Rebirth ที่ใช้โลเกชั่นถ่ายทำในประเทศไทยหลายพื้นที่
ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงใช้โอกาสเดียวกันนี้ นำทีมสำรวจความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว ที่ถูกใช้เป็นโลเกชั่นถ่ายทำหนังดังมาแล้วหลายเรื่อง พร้อมเปิดแนวทางการสนับสนุนท่องเที่ยวผ่านรูปแบบนี้ ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งช่วยดึงดูดความน่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ มาเยือน!!
ครั้งนี้ เลือกจังหวัดพังงา ที่ถูกเลือกให้เป็นโลเกชั่นถ่ายทำหนังดังระดับตำนาน อย่างพยัคฆ์ร้าย 007 หรือเจมส์ บอนด์ เมื่อปี 2517 จนโด่งดังกลายเป็นเกาะเจมส์บอนด์ในทุกวันนี้ แต่เหมือนเด็กเจนใหม่จะไม่ทันแล้ว “ผู้ว่ากลาง” จัดโชว์โพสท่า 007 บอนด์เกิร์ล เพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพสักหน่อย
ดูจากที่แอ๊กชั่น เนียนมาก ค่าาา