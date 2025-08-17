ซันสวีท รุกสินค้าพร้อมทาน สร้างโรงงานผลิตข้าวโพดหวานกล่อง เจาะสะดวกซื้อต่างแดน

ซันสวีท รุกตลาดสินค้าพร้อมทาน สร้างโรงงานผลิตข้าวโพดหวานแบบกล่อง เจาะสะดวกซื้อต่างประเทศ
วันที่ 17 สิงหาคม นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานตรา KC เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 1,788.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไร 134.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.7% โดยในไตรมาส 2/2568 บริษัทมีรายได้รวม 961.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.3% และกำไร 86.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยสำคัญมาจากการขยายช่องทางจำหน่ายและการร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เกาหลี ไต้หวัน และญี่ปุ่น
“จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 28 สิงหาคมและกำหนด จ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กันยายน 2568”นายองอาจกล่าว
นายองอาจกล่าวว่า สำหรับแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง ยังคงเดินหน้าโครงการก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องจักรเพื่อผลิตข้าวโพดหวานแปรรูปแบบกล่อง Tetra Recart เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้มากขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ สินค้าพร้อมทาน ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากกระแสสุขภาพ บริษัทฯ ตั้งเป้าผลักดันรายได้จากกลุ่มนี้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตและเปิดตัวสินค้าใหม่ 1-2 ตัวต่อไตรมาส เพื่อรองรับดีมานด์
ด้านการส่งออก บริษัทให้ความสำคัญกับการรับมือกับความผันผวนของค่าเงินบาท โดยกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจาถึงความเป็นไปได้ในการใช้เงินสกุลต่างๆในการซื้อขายกับคู่ค้าต่างประเทศ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้า พร้อมทาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถขยายตลาดในต่างประเทศได้กว้างขึ้น โดยเฉพาะการรุกเข้าสู่ร้านสะดวกซื้อในต่างประเทศ
ทั้งนี้เพื่อเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมอาหารสู่มาตรฐานสากล บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโรงงานผลิตข้าวโพดหวานในบรรจุภัณฑ์ Tetra Recart ร่วมกับ บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มูลค่าการก่อสร้าง 28.5 ล้านบาท และมูลค่าโครงการรวมกว่า 240 ล้านบาท ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยโครงการมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2569 และมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,000 ตารางเมตร
“โครงการนี้เป็นความร่วมมือกับ Tetra Pak พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ข้าวโพดหวานในกล่อง Tetra Recart นอกจากช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายความยั่งยืนของบริษัท เพราะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำ นำกลับไปรีไซเคิลได้ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถือเป็นก้าวสำคัญยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่มาตรฐานระดับโลก ยังรองรับตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพสูงอย่างญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรป คาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท หลังโครงการแล้วเสร็จ”นายองอาจกล่าว