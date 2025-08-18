หอการค้าชี้งบ 69 ผ่านสภาส่งสัญญาณบวก ศก.หัวเลี้ยวหัวต่อ ลดความกังวลการเมืองไม่นิ่ง
นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หลังจากงบประมาณประจำปี 2569 สามารุผ่านสภาได้แล้วนั้น ถือเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจไทย เพราะอย่างน้อยที่สุดก็สามารถเป็นส่วนช่วยคลี่คลายความไม่แน่นอนทางการเมืองได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของเศรษฐกิจภาพรวมที่จำเป็นต้องอาศัยงบประมาณมาดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆ
ของประเทศ เพื่อเดินหน้าต่อไป
“หลังจากนี้ยังมีประเด็นที่ต้องเร่งรัดติดตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมถึงมาตรการดูแลและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวะที่เศรษฐกิจโลกและไทยกำลังเผชิญภาวะชะลอตัว ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน” นายวิศิษฐ์ กล่าว
นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า การใช้งบประมาณควรมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การสร้างโอกาสในการทำงานและการทำธุรกิจ โดยเฉพาะผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่ช่วยรองรับการเติบโตในอนาคต การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ที่จะช่วยลดต้นทุนและยกระดับประสิทธิภาพ โดยในระยะสั้นการหมุนเวียนและสภาพคล่องของธุรกิจเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวคุณภาพสูง เพื่อดึงดูดรายได้และการใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง ขณะเดียวกัน ภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อ ปรับตัวรับมือกับความท้าทายจากภายนอก โดยเฉพาะการปรับขึ้นภาษีของสหรัฐ ซึ่งเป็นแรงกดดันสำคัญต่อการส่งออกและการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม
นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า สำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงที่เหลือของปีนี้ หากเป็นโครงการระยะสั้นที่ทำให้เงินหมุนเวียนได้เร็ว ก็จะเป็นเรื่องการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ อาทิ มาตรการช้อปช่วยชาติ เที่ยวช่วยชาติ จัดโปรแกรมร่วมกับภาคเอกชน ทั้งเรื่องของการลดราคาพิเศษของเอกชนบวกกับการคืนภาษี เติมการเที่ยวหรือการช้อปปิ้งในวันธรรมดา นอกจากนี้ การเสริมสภาพคล่องให้ภาคเอกชน เพื่อให้มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ให้การหมุนเวียนเงินเป็นไปได้ทั้งภาคการใช้จ่ายและภาคการลงทุน ซึ่งอาจไปโยงกับเรื่องของการทำ matching fund กับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรที่จะช่วยในการผลิต ให้เกิดการลงทุนการปรับปรุง อุปกรณ์ การผลิตในระยะสั้น ก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบได้เร็วเช่นกัน