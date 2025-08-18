รบ.ดึง ‘ลิซ่า’ บูมเที่ยวไทย นั่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ แอตต้าห่วงพิษบาทแข็ง ‘นทท.’ หนีไปประเทศอื่น-ลุ้นสภาพัฒน์ปรับ ‘จีดีพี’ ทีดีอาร์ไอคาดโต 1.5-2%
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา นายนณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า แม้ภาษีนำเข้าสินค้าไทยของสหรัฐของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ประกาศชัดเจนแล้วว่าเก็บในอัตรา 19% แต่คาดว่าผลกระทบจะไปสะท้อนตัวเลขจีดีพีในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ไทยต้องเผชิญความเหนื่อย เนื่องจากไตรมาส 2 เป็นการประมาณการเศรษฐกิจช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ตัวเลขการส่งออกยังดูดี หลังผู้ส่งออกเร่งส่งออกจำนวนมาก ก่อนภาษีทรัมจะประกาศ จึงมองว่าจีดีพีใน 2 ไตรมาสแรกของปีนี้ยังดูดี แต่ถ้าคาดการณ์ทั้งปี 2568 คาดว่าจีดีพีจะโต 1.5-2% เนื่องจากครึ่งปีหลังยังมีความไม่แน่นอนสูงคือ ภาษีทรัมป์ 19% กระทบกำไรของผู้ส่งออกปรับตัวลดลงแน่นอน แม้ว่าไทยจะถูกเก็บอัตรา 19% ใกล้เคียงประเทศคู่แข่ง แต่ต้นทุนของผู้ส่งออกจากเดิมเป็นศูนย์เพิ่มขึ้น 19% เมื่อกำไรธุรกิจลดลง ผลคือเศรษฐกิจในประเทศแย่ กระทบซัพพลายเชนและธุรกิจเกี่ยวกับส่งออก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 18 สิงหาคม 2568 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2 และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2568 ซึ่งเป็นที่จับตาว่าจะมีการปรับประมาณการตัวเลขจีดีพีปี 2568 หรือไม่ หลังจากที่อัตราการเก็บภาษีทรัมป์มีความชัดเจน 19% โดยไตรมาสแรก 2568 สศช.ได้มีการปรับคาดการณ์จีดีพีไทยปี 2568 ลดลงจากกรอบขยายตัว 2.3-3.3% หรือค่ากลางอยู่ที่ 2.8% เหลือ 1.3-2.3% หรือค่ากลางอยู่ที่ 1.8%
นายอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลากหลาย ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ดังนั้น นโยบายการเงินสนับสนุนการทำธุรกิจมีความสำคัญ โดยเฉพาะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวอย่างที่หวัง กนง.ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เป็นการช่วยลดภาระด้านการเงิน แต่สิ่งสำคัญมากกว่าคือ การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทวิ่งโซนแข็งค่าประมาณ 32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่ามากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน เพื่อให้แข่งขันได้ ตอนนี้ค่าเงินบาทถึงเวลาต้องลดความแข็งค่าลงได้แล้ว เนื่องจากค่าเงินแข็งต้องมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ดีเป็นตัวสนับสนุน แต่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ได้ดีขนาดนั้น เงินบาทยังแข็งค่า ทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งหาสาเหตุแท้จริงว่าเป็นเพราะอะไร ผิดปกติหรือไม่ หากมี ต้องแก้ไขได้แล้ว
นายอดิษฐ์กล่าวว่า หากประเมินตามสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ ค่าเงินบาทควรอยู่ระดับ 35 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ก็ยังไม่น่าเกลียดด้วยซ้ำ อยากส่งเสียงไปถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้ถึงเวลาต้องเห็นค่าเงินบาทอ่อนลงตามสภาพเศรษฐกิจแท้จริง ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว อยากเห็นค่าเงินบาทอ่อนตัวลง เพราะมีส่วนสำคัญสนับสนุนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยมากขึ้น ขณะที่ค่าครองชีพเราสูงขึ้นกว่ามาก เมื่อเทียบในภูมิภาคเดียวกันถึงกว่า 33% ขณะที่ภูมิภาคอื่นค่าครองชีพปรับขึ้นเฉลี่ย 20% เท่านั้น หากค่าเงินบาทอ่อนตัวลง จะทำให้ไทยมีสภาพการแข่งขันที่ดีขึ้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเห็นความคุ้มค่าอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐบาลนำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อยู่ระหว่างวางแผน เพื่อเปิดตัว Amazing Thailand BrandAmbassador อย่างเป็นทางการได้ทาบทาม ลิซ่า ลลิษา มโนบาล สมาชิกวงแบล็กพิงก์ เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้ ทั้งผลงานเพลงและภาพยนตร์ต่างๆ มากมาย ไว้แล้ว จุดประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวไทย สร้างการรับรู้ไปทั่วโลก