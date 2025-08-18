จตุพร ย้ำ เดินหน้าทุกมาตรการ ช่วยดันราคาลำไย จนจบฤดูกาล

จตุพร ขอบคุณพลัง “ไทยช่วยไทย” ดันราคาลำไย รูดร่วงเกรด AA ขยับสูงขึ้นแตะ 13 บาท/กก. ย้ำ เดินหน้าทุกมาตรการช่วยลำไยจนจบฤดูกาล
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ DIT กรมการค้าภายใน ติดตามสถานการณ์การซื้อขายลำไยภาคเหนืออย่างใกล้ชิด และเร่งดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลผลิตลำไยพันธุ์อีดอในพื้นที่ภาคเหนือใน ซึ่งขณะนี้ผลผลิตลำไยใน 8 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงรายพะเยา น่าน ลำปาง ตาก และแพร่ มีปริมาณที่ออกสู่ตลาดแล้วกว่า 700,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 63 ของผลผลิตทั้งหมดในปี 2568 โดย DIT ได้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกตั้งแต่ต้นฤดูกาลทั้งด้านการกระจายผลผลิตและการเชื่อมโยงตลาดทั่วประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนเข้าสู่การแปรรูปเป็นลำไยอบแห้งเพื่อส่งออก เพื่อดูดซับผลผลิตที่ออกมากในช่วงฤดูกาลให้มากที่สุด
นายจตุพร กล่าวต่อว่า ตามนโยบาย “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย” และพาณิชย์พึ่งได้ ในการบูรณาการร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วน ทั้งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ตลาดกลางสินค้าเกษตร ผู้ส่งออก สมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ รวมถึงภาคเอกชนที่เข้ามาทำกิจกรรม CSR โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET และภาครัฐต่าง ๆ ที่รับซื้อลำไยอีดอจากเกษตรกรโดยตรง ผ่านการประสานของกรมการค้าภายใน ซึ่งช่วยลดปริมาณผลผลิตล้นตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สถานการณ์ราคาลำไยปัจจุบัน (ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2568) ลำไยสดช่อ เกรด AA อยู่ที่ 27 บาท/กก. เกรด A อยู่ที่ 23 บาท/กก. ขณะที่ลำไยรูดร่วง เกรด AA อยู่ที่ 13 บาท/กก. และเกรด A อยู่ที่ 8 บาท/กก. ปรับราคาสูงขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อน 4-5 บาทต่อกก. ซึ่งทำให้พี่น้องเกษตรกรพอใจเป็นอย่างมาก
นายจตุพร กล่าวว่า ประการสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยได้ขายผลผลิตได้ในราคาดีขึ้น คือ การช่วยกันซื้อช่วยกันบริโภคผลไม้ไทยของพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ผ่านกลไกของการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ “THAI FRUITS FESTIVAL 2025” ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีคำสั่งซื้อของประชาชน ส่วนราชการ และเอกชนที่อยู่ในภาคอื่น ๆ ที่ช่วยกันสั่งซื้อลำไย ทำให้สามารถกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตได้ในปริมาณมาก สร้างสมดุลระหว่างแหล่งผลิตและแหล่งบริโภค ลดปัญหาล้นตลาดในพื้นที่ภาคเหนือได้อย่างเป็นชัดเจน
นอกจากนี้ DIT ยังได้เปิดจุดจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร และนนทบุรีให้เกษตรกรนำลำไยมาขายโดยตรงแก่ผู้บริโภค โดยสนับสนุนค่าขนส่งให้กับเกษตรกรนำลำไยจากสวนมาจำหน่ายตลอดเดือนสิงหาคมนี้ในชุมชนต่าง ๆ อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข อาคารมาลีนนท์ เพื่อให้ประชาชนได้ช่วยอุดหนุนเกษตรกรโดยตรง สร้างรายได้และความมั่นใจให้กับผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ ขณะเดียวกัน DIT ยังได้สนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์และตะกร้าลำไย ส่งมอบให้แก่กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ในจังหวัดภาคเหนือเพื่อนำไปใช้ในการบรรจุผลผลิตลำไยเพื่อจัดส่งให้กับผู้สั่งซื้อทั่วประเทศ ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณการซื้อลำไยผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย
นายจตุพร ย้ำว่า “ผลจากการบริหารจัดการและความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง ทำให้ราคาลำไยอีดอในหลายพื้นที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และกระทรวงพาณิชย์พร้อมเดินหน้าตามนโยบาย “พาณิชย์พึ่งได้ ไทยช่วยไทย” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ดูแลราคาสินค้าเกษตร และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั่วประเทศ”