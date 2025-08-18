กรมการค้าภายใน เตรียมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ปมไข่เจียวปูร้านดัง หลังเมนูติดป้าย 1.5 พัน จ่ายจริง 4 พัน
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณียูทูบเบอร์สาวถึงกับอึ้ง ไปกินไข่เจียวปูร้านดัง เมนูติดป้าย 1,500 แต่ตอนจ่ายจริง 4,000 เพราะโดนอัปเกรดเนื้อปูให้แบบไม่ถามก่อนนั้นว่า ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าวมายัง กรมการค้าภายใน แต่เนื่องจากเป็นกระแสข่าวที่ได้รับความสนใจจากสังคม
ในวันนี้(18 สิงหาคม) กรมการค้าภายในจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร้านอาหารดังกล่าว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว รวมทั้งอยู่ระหว่างประสานไปยังยูทูบเบอร์ เพื่อขอรับทราบข้อเท็จจริงของเพื่อนำข้อมูลของทั้ง 2 ฝ่ายมาพิจารณาว่า มีการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 หรือไม่ คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานจะได้ข้อสรุป
นายอุดม กล่าวถึงกรณียูทูบเบอร์กล่าวอ้างว่า ตนเองไม่ได้สั่งเป็นเมนูพิเศษและทางร้านอาหารไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าราคา varies แต่มาเรียกเก็บเงินจาน 4,000 บาท ซึ่งแพงกว่าที่เขียนไว้ในเมนูของร้านที่จานละ 1,500 บาท จะต้องสอบข้อเท็จจริงทั้ง 2 ฝ่ายก่อน ว่ามีการสั่งเมนูพิเศษหรือไม่ หรือมีการแจ้งราคาวีไอพีว่าราคาจะปรับขึ้นเป็นจานละ 4,000 บาทหรือไม่
หากพิสูจน์ได้ว่า ทางยูทูบเบอร์ไม่ได้สั่งพิเศษ แต่ทางร้านทำเป็นเมนูพิเศษ และเรียกเก็บเงินจานละ 4,000 บาท ถือว่าทางร้านมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 ในข้อหาขายเกินราคาที่แสดงไว้ จะต้องถูกปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท
ส่วนที่ทางร้านอ้างว่ามีเมนูวีไอพี จานละ 4,000 บาทนั้น หลังจากนี้ทางร้านจะต้องมีการเขียนแจ้งรายการอาหารและราคาไว้ให้ชัดเจนในเมนูรายการอาหารด้วย เพราะหากไม่แจ้งจะถือว่าทางร้านฝ่าฝืนกฎหมายมีความผิดในอีก 1 ข้อหาคือ ไม่ปิดป้ายแสดงราคา จะต้องถูกปรับไม่เกิน1 หมื่นบาทเช่นกัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ซีพี แอ็กซ์ตร้า จับมือพันธมิตร รับซื้อมะนาวช่วยเกษตรกร กระจายสู่แม็คโคร-โลตัส 2,600 สาขา
- จับตาโยกย้ายข้ามห้วย ชงครม.ตั้ง พชร อนันตศิลป์ ปลัดดีอีคนใหม่
- เอ็นซี ผนึก TOA เดินหน้าภารกิจ Net Zero ร่วมพลิกโฉมบ้านยุคใหม่สู่ ‘Green Living’
- สภาพัฒน์ จับตาศก.ครึ่งปีหลัง ชี้ขัดแย้งชายแดนเขมรไม่กระทบภาพรวม เร่งปรับข้อมูลรับ ‘ภาษีเชิงลบ’