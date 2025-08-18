ร้านอาหาร- ภัตตาคาร โอดกำลังซื้อเหลือ30% ระดมรายชื่อ ร้องรัฐบาล จ่อพบ ‘คลัง’ เร่งออกโครงการกระตุ้น

ร้านอาหาร- ภัตตาคาร ทนไม่ไหว โอดกำลังซื้อเหลือ30% ระดมรายชื่อ ร้องรัฐบาล จ่อพบ”คลัง” เร่งออกโครงการกระตุ้นกิน-เที่ยว หวังงบปี69ฟื้นศก.
วันที่ 18 สิงหาคม นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับการร้องขอจากผู้ประกอบการร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ขอให้สมาคมฯประสานรัฐบาลและกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ออกโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายและท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพราะกำลังประสบปัญหายอดรายได้ลดลงต่อเนื่องแต่ยังต้องแบกรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจสูง โดยเฉพาะอยากให้เร่งออกโครงการคนละครึ่ง หรือ แนว Co-payment ที่รัฐใช้งบประมาณช่วยใช้จ่ายครึ่งหนึ่งสมทบการใช้จ่ายของประชาชน เพื่อให้ประชาชนออกมาใช้จ่าย รับประทานอาหารนอกบ้าน และ ท่องเที่ยวระยะสั้นแบบใกล้จังหวัดที่พักมากขึ้น
“ ตอนนี้ร้านอาหารและการค้าในต่างจังหวัดดิ่งหนัก ร้านอาหารในต่างจังหวัดส่วนใหญ่ระบุว่ารายได้เหลือแค่ 20-30% จากภาวะปกติ นั่นหมายถึงรายได้หายไป 70% แต่ต้นทุนการค้าขายไม่ได้ลง ที่ยังรักษาระดับรายได้เกิน 50-60% ส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวัดใหญ่ จังหวัดรองหรือเมืองรอง ลูกค้านับรายได้ หากไม่เร่งฟื้นกำลังซื้อและรายได้ในช่วง 1-2 เดือนนี้ ก่อนเข้าเทศกาลปีใหม่จะทำให้ผู้ประกอบการไม่มีทุนเพียงพอกับการทำการค้าในช่วงนั้น แม้จะเป็นช่วงไฮซีซั่น แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่ากำลังซื้อและการท่องเที่ยวจะฟื้นเหมือนในอดีต “ นางฐนิวรรรณ กล่าว
นางฐนิวรรรณ กล่าวว่า แนวทางสมาคมในตอนนี้ ได้การรวบรวมปัญหาและข้อเสนอจากผู้ประกอบการ เพื่อนำเสนอให้กับรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆขอให้ผลักดันการออกโครงการกระตุ้นกำลังใช้จ่าย อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น พร้อมกับหารือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการเดลิเวอรี อย่าง Wongnai และ LINE MAN ซึ่งเจอปัญหายอดสั่งซื้อหดตัวเช่นกัน จับมือเตรียมทำกิจกรรมกระตุ้นใช้จ่าย รวมถึงหารือกับผู้ผลิตสินค้าและค้าปลีกต่างๆด้วย และเตรียมเข้าพบกระทรวงการคลัง และหน่วยงานต่างๆภายในเดือนสิงหาคมนี้
“ ตอนนี้งบประมาณปี 2569 ผ่านแล้ว โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือของภาครัฐก็น่าจะออกได้แล้ว น่าจะเร่งออกโครงการหรือมาตรการภายในเดือนกันยายนเป็นต้นไป หลายโครงการที่รัฐออกมาก่อนหน้านี้ อะไรที่ช่วยเพิ่มเงินให้กับประชาชนก็จะสร้างความคึกคักของการใช้จ่าย ยิ่งรัฐช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายบางส่วน ประชาชนก็จะเชื่อมั่นนำเงินรายได้ออกมาใช้ ในการกินเที่ยว มากขึ้น ตอนนี้คนไม่ค่อยมั่นใจในหลายปัจจัย ที่จะใช้เงินกินเที่ยว หากรัฐช่วยกระตุ้นยิ่งในช่วงไตรมาส3 นี้ที่เงียบกว่าไตรมาสอื่นๆ เศรษฐกิจก็ไม่น่าจะดิ่งไปกว่านี้ “ นางฐนิวรรณ กล่าว