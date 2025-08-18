ซีพี แอ็กซ์ตร้า จับมือพันธมิตร รับซื้อมะนาวช่วยเกษตรกร กระจายสู่แม็คโคร-โลตัส 2,600 สาขา

ซีพี แอ็กซ์ตร้า จับมือพันธมิตร รับซื้อมะนาวช่วยเกษตรกร กระจายสู่แม็คโคร-โลตัส 2,600 สาขาทั่วประเทศหนุนการแปรรูป เพิ่มมูลค่าผลผลิตอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม สถานการณ์ผลผลิตมะนาวล้นตลาดในช่วงฤดูฝนปีนี้ ส่งผลให้ราคามะนาวในหลายพื้นที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เหลือเพียงไม่กี่สิบสตางค์ต่อผล สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวทั่วประเทศ โดยเฉพาะในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะนาวที่สำคัญ เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจ “แม็คโคร–โลตัส” จึงเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเกษตร (AFC), กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เกษตรจังหวัด หอการค้าจังหวัด และหน่วยงานภายในจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่เชื่อมโยงรับซื้อมะนาวจากกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้วดำเนินสะดวก จำกัด ในราคายุติธรรม และเร่งกระจายผลผลิตเข้าสู่สาขาแม็คโครและโลตัสกว่า 2,600 แห่งทั่วประเทศ
การดำเนินการครั้งนี้ไม่เพียงช่วยระบายสินค้าออกสู่ตลาดเท่านั้น แต่ยังมีส่วนในการพยุงราคามะนาวให้ไม่ตกต่ำจนเกษตรกรขาดทุน โดยอาศัยจุดแข็งด้านระบบโลจิสติกส์และช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง พร้อมยึดหลัก “เชื่อมโยงตรงจากสวนสู่สาขา” โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ขณะที่ผู้บริโภคก็สามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสม
นอกจากการรับซื้อผลผลิตสด ซีพี แอ็กซ์ตร้า ยังร่วมสนับสนุนการ แปรรูปมะนาว เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดความเสี่ยงจากราคาผันผวน โดยนำมะนาวส่วนหนึ่งเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็น ผงมะนาวสำหรับปรุงอาหาร, น้ำมะนาวแช่แข็งพร้อมใช้, ผงมะนาวชงดื่ม ฯลฯ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในตลาดอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และแปรรูป
โดยล่าสุด ซีพี แอ็กซ์ตร้า ได้ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และ พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี เข้าพูดคุยถึงการช่วยรับซื้อ มะนาว กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมะนาว ในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยการให้คำแนะนำจากทีม QA และ ทีมcommercial ซึ่งทางกลุ่มเกษตรกรยินดีที่ได้รับการช่วยเหลือ และจะพร้อมส่งมะนาวในช่วงที่ผลผลิตเริ่มออกอีกครั้ง เป็นการต่อยอดที่ได้ช่วยรับซื้อมะนาวจากอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ ตอกย้ำบทบาทของซีพี แอ็กซ์ตร้า ในการทำงานเคียงข้างเกษตรกรไทย โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตจากท้องถิ่นสู่ผู้บริโภค สนับสนุนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง