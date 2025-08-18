อนันดาฯ ปลื้มQ2 โกยกำไรกว่า 257 ล้านบาท เติบโต 42% พร้อมออกหุ้นกู้ชุดใหม่รองรับธุรกิจ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เปิดเผยว่า ในไตรมาส 2 ปี 2568 สามารถสร้างผลงานยอดเยี่ยม ยอดโอนเติบโตขึ้นจากไตรมาส 1 จาก 1,412 ล้านบาท เป็น 1,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะแนวราบที่มีการปรับตัวครั้งใหญ่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียม ทั้งยอดขายเติบโต 77% และยอดโอนเติบโต 53% จากไตรมาส 1 และส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างกำไรสุทธิกว่า 257 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนความสามารถในการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ที่ตอบสนองความต้องการของคนเมืองเป็นอย่างดีผ่านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อคนเมืองบนทำเลศักยภาพสูงสุดของกรุงเทพฯ ทั้งคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า บ้านและทาวน์โฮมมากกว่า 100 โครงการ
ล่าสุดกระแสตอบรับแรงเกินคาดจากโครงการพร้อมเข้าอยู่ใหม่ 3 โครงการ มียอดขายรวมแล้วกว่า 9,483 ลบ. หรือ 78% ของมูลค่ารวม ย้ำดีมานด์ที่อยู่อาศัยติดรถไฟฟ้าสร้างเสร็จพร้อมอยู่ยังมีต่อเนื่อง มั่นใจครึ่งปีหลังยังไปได้ดีหลังจากมีสัญญาณบวก และทั้งปีสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน พร้อมเตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย [6.75 – 6.85]% ต่อปี โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
นายชานนท์กล่าวว่า นอกจากนี้บริษัทยังเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินไว้อย่างเข้มงวด โดยได้ชำระคืนหุ้นกู้ครบถ้วนตามกำหนดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปัจจุบัน รวมมูลค่ากว่า 17,928 ล้านบาท โดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 770 ล้านบาท ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก ส่งผลให้ยอดจองซื้อเต็มจำนวน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ซึ่งอนันดาฯ ให้ความสำคัญกับการเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตแก่บริษัทฯ ด้วยการดำเนินงานภายใต้จุดยืน URBAN
นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมตลาดอสังหาฯ จะเริ่มมีความชัดเจนขึ้นในไตรมาส 3-4 และเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับตัว และฟื้นตัวในระยะต่อไป ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัว ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นจากวิกฤต เพื่อรอวันกลับมาฟื้นตัวและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม เริ่มเห็นสัญญาณบวกปรากฏจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้ซื้อบ้านที่ขยับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบปี สะท้อนผลของปัจจัยหนุนต่างๆ เริ่มกระตุ้นตลาดให้กลับมาได้ ทั้งนี้ อนันดาฯ ยังคงสามารถรักษาระดับการเติบโตท่ามกลางความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถสร้างผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยผลดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2568 เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น สามารถสร้างกำไรสุทธิ 257 ล้านบาท เติบโตขึ้น 42% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 อนันดาฯ มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ยอดโอนรวมในไตรมาส 2 เติบโตขึ้นจาก Backlog ที่แข็งแกร่งและพอร์ตบ้านหรู โดยในไตรมาส 1 จาก 1,412 ล้านบาท เป็น 1,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และประสบความสำเร็จจากการปรับพอร์ตบ้านหรู ที่มีการมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียม (Premium segment) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากขึ้น ทำให้ในไตรมาส 2 มียอดขายบ้านหรูเติบโตกว่า 77% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และมียอดโอนเติบโตกว่า 53% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะโครงการอาร์เทล อโศก-พระราม 9 บ้านเดี่ยวระดับ LUXURY POOL VILLA ส่วนตัว หนึ่งเดียวใจกลางพระราม 9 ที่ให้เอกสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวเพียง 87 ยูนิตเท่านั้น และโครงการแอริ สุขุมวิท – บางนา กม.5 บ้านเดี่ยวโซนบางนา ใกล้ทางด่วน ดีไซน์ Modern Classic มีความเป็นส่วนตัว เพียง 40 ยูนิตเท่านั้น และโครงการ URBANIO MEZZ วิภาวดี-แจ้งวัฒนะ พรีเมียมทาวน์โฮม 3.5 ชั้น พื้นที่ใหญ่ 198 ตร.ม. ใกล้สนามบินดอนเมือง และรถไฟฟ้า MRT สองสถานี
นอกจากนี้ ยังประสบความสำเร็จจาก 3 โครงการพร้อมเข้าอยู่ใหม่ล่าสุด (3 Unpack) มูลค่าโครงการรวม 12,098 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมียอดขายรวมแล้วกว่า 78% มูลค่ายอดขายรวม 9,483 ล้านบาท ได้แก่ โครงการไอดีโอ รามคำแหง – ลำสาลี สเตชั่น มูลค่าโครงการ 2,512 ล้านบาท ยอดขาย 1,954 ล้านบาท (Sold 78%) มียอดโอนเดือนแรกกว่า 620 ล้านบาท ในส่วนของโครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ มูลค่าโครงการ 3,466 ล้านบาท ยอดขาย 3,340 ล้านบาท (Sold 96%) และโครงการคัลเจอร์ จุฬา มูลค่าโครงการ 6,120 ล้านบาท ยอดขาย 4,189 ล้านบาท (Sold 68%) ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดียิ่งเพียง 2 วันแรกในงาน PRE-APPROVE มียอดประเมินสินเชื่อกว่า 1,284 ล้านบาท ซึ่งยอดขายทั้งหมดถือเป็น Backlog ที่แข็งแกร่งพร้อมรับรู้รายได้บริษัทฯ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในแบรนด์และศักยภาพของโครงการทั้ง 3 แห่ง รวมถึงตอกย้ำความพร้อมในการส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที
สำหรับ Inventory ที่พร้อมรองรับการสร้างรายได้ทั้งหมดของบริษัทรวมแล้วทั้งหมดกว่า 29,373 ล้านบาท ซึ่งเป็น Backlog ที่เป็นยอดขายแล้วพร้อมรับรู้รายได้กว่า 10,130 ล้านบาท เป็นรายได้ที่จะเข้ามาต่อเนื่องตั้งแต่ครึ่งปีหลังปี 2568 ถึงปี 2569
นอกจากนี้ อนันดาฯ ยังเดินหน้าขยายฐานการพัฒนาไปยังจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดศักยภาพธุรกิจจากกรุงเทพฯสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงด้วยแผนการพัฒนา โครงการ มิรา วัลเลย์ เมกะโปรเจกต์บนพื้นที่กว่า 550 ไร่ สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริษัทฯ ได้เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย [6.75 – 6.85]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เป็นหุ้นกู้มีหลักประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่าของยอดหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ ซึ่งหลักประกันจะเป็นที่ดิน 99 ไร่ 46.5 ตร.ว. ใจกลางภูเก็ต มูลค่า 1,506 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมั่นใจว่าจะสร้างความเชื่อมั่นในกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท