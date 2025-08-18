KBank เปิด สมัครใจลาออก จ่ายชดเชยตามอายุงาน บวกเงินพิเศษ 8-12 เดือน รับสมัครตั้งแต่ 15 ส.ค.-7 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย (KBank) ได้ลงนามประกาศโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (เฉพาะคราว) ภายใต้ชื่อว่า โครงการ “เกษียณก่อน เกษมสุข” โดยมีกำหนดเวลา วิธีปฏิบัติ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.โครงการ “เกษียณก่อน เกษมสุข” เปิดรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 7 ตุลาคม 2568 โดยผู้ที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารจะถือเป็นการลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุ และมีผลการลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
2.พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุตัวระหว่าง 45-<60 ปี (ไม่จำกัดอายุงาน)
3.ผู้ที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับเงินค่าชดเชยเกษียณอายุ และเงินช่วยเหลือพิเศษ ดังนี้
3.1 เงินค่าชดเชยเกษียณอายุ (เงินเดือนรวมค่าครองชีพ x จำนวนปีของอายุงาน*) *เศษของปีที่เกินกว่า 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 ปี แต่หากไม่ถึงให้ปัดทิ้ง
3.2 เงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 8-12 เท่าของเงินเดือนรวมค่าครองชีพ
จ่ายตามอายุงาน บวก “เงินช่วยเหลือพิเศษ”
สิทธิประโยชน์ที่พนักงานเข้าร่วมโครงการ “เกษียณก่อน เกษมสุข” ทั้งนี้ อายุพนักงาน (นับถึง 1 ธ.ค.2568)
อายุ 45-49 ปี : (เงินเดือนรวมค่าครองชีพ x จำนวนปีอายุงาน) + เงินช่วยเหลือพิเศษ 8 เดือน
อายุ 50-54 ปี : (เงินเดือนรวมค่าครองชีพ x จำนวนปีอายุงาน) + เงินช่วยเหลือพิเศษ 10 เดือน
อายุ 55-59 ปี : (เงินเดือนรวมค่าครองชีพ x จำนวนปีอายุงาน) + เงินช่วยเหลือพิเศษ 12 เดือน
4.พนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีกำหนดเกษียณอายุสิ้นปี 2568 หรือไม่เป็นผู้ที่สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2569
5.ธนาคารมีสิทธิที่จะพิจารณาคุณลักษณะอื่นใดของผู้สมัครได้ตามที่เห็นสมควร และการอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้เกษียณอายุก่อนกำหนดตามโครงการนี้ เป็นสิทธิขาดของธนาคารแต่เพียงฝ่ายเดียว
ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวเป็นไปตามที่ธนาคารและสหภาพแรงงานทั้งสอง มีความเห็นร่วมกันในการขอให้ธนาคารจัดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะคราวภายในปี 2568 เพื่อให้โอกาสแก่พนักงานในการเปลี่ยนอาชีพที่เหมาะสมแก่ตนเองยิ่งกว่า หรือเพื่อการพักรักษาตัวจากอาการเจ็บป่วย ตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568
ที่มาประชาชาติธุรกิจ